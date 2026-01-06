ニューヨーク。

眠らない街で、スマホを片手に恋を探す男がいた。



日本でも海外でも主流となったマッチングアプリはもちろん、最近流行っている「リアル」な出会いイベントにも顔を出す。



成瀬遥斗、28歳。総合商社勤務6年目。ニューヨーク駐在中。



その肩書もあって、マッチングアプリを開けば、メッセージは山のように届く。

しかし、出会いは星の数ほどあるが、本当に心を許せる“誰か”には、なかなか出会えない。





成功や出会いが次々と生まれるニューヨークで、遥斗の恋人探しの旅が始まる。「ニューヨーク恋愛物語〜商社マン遥斗の場合〜」一挙に全話おさらい！第１話：将来有望な28歳商社マンのプロポーズを、彼女が断ったワケ

正直、結婚は今すぐしたいとは思っていなかった。28歳で結婚するのは早い気がしたし、自分の時間もまだ欲しい。けれど美沙のことは好きだったし、別れたくないというのが本音。



「それで…美沙はどうしたい？俺はできれば続けたいし、別れたくない。結婚も考えてる」

「結婚？」



美沙が鋭い目を向ける。だが遥斗は美沙の表情に気が付かずに、続けた。



「まあ、今すぐじゃなくていいんだ。美沙だって仕事の都合があるだろうし。将来的に結婚を考えてるってこと。ただ、美沙がどうしたいのかが聞きたくて」



第１話の続きはこちら

第２話：「話したいことがあるの…」数回デートして、そろそろ付き合えると思っていた彼女から衝撃の告白が

マンハッタンのミッドタウンイーストにあるタワーマンションからは、煌めく夜景が広がっている。二人でワイングラスを手に乾杯し、ソファに並んで座る。いい雰囲気に包まれる中、マヤの瞳が真剣な色を帯びた。



「ハルトに言わないといけないことがあるの」

「ん？」



いつもの明るい彼女とは違う張り詰めた空気感に、遥斗はドキッとする。



― もしかして、告白か…？



遥斗が姿勢を正すと、言葉を探すように少し間を置き、マヤははっきりと告げた。



第２話の続きはこちら

第３話：「本気？それとも遊び？」アプリで出会った女性に、初デートで突然聞かれた男は…

「Hi, you must be Haruto!（あなたが遥斗ね）」

「Yes, nice to meet you, Allison.（はじめまして、アリソン）」



軽く挨拶を済ませ、コーヒーを頼むと、彼女はいきなり核心を突いてきた。



「So, tell me. Are you looking for something real, or just enjoying the New York dating scene?（あなたは本気の恋を探しているの？それとも遊び？）」



思ってもみない角度からの直球な質問に、遥斗は一瞬固まった。



第３話の続きはこちら

第４話：「何も持って来ていないの？」S級美女とのデート終わり、プレゼントを期待された男が出した正解とは？

― 早く食べたいんだけどな…。



遥斗はその間、手持ち無沙汰にただ眺めるしかなかった。けれど、その後は前回と同様に二人の時間を楽しんだ。



リンの強気で可愛い冗談を混ぜ込むスタイルの会話に、遥斗はすっかり翻弄されていく。そしてデートの終わり、リンが言った。



「今日は、私にプレゼントは何もないの？それとも楽しみは全部後に取ってあるの？（No goodies today, or are you just saving all the fun for later？）」



第４話の続きはこちら

第５話：上品なCAに翻弄された28歳商社マン。実は彼女が「お金目当て」だったと気付いた理由

次の日。取引先とミーティングの後、二宮に誘われ会社近くのカフェでコーヒーを飲むことにした。



仕事の話の後、いつものように二宮が切り込む。



「で、最近はどうなの？なんか遥斗、楽しそうだけど」

「そうですか？この間、二宮さんに呼ばれた日本人の集まりで出会った人と、いい感じなんです」

「え、もしかして…香澄ちゃん？」



遥斗が「はい」と答えると、二宮の顔が一瞬曇った。



第５話の続きはこちら

第６話：「何度デートを重ねても、恋人じゃない」海外の曖昧な関係に翻弄されるのは、女性だけじゃなかった

「久しぶり。最近集まりに顔出してないけど、まさか私を避けてるんじゃないわよね？それより莉乃ちゃんって子、覚えてる？先週遥斗と会って連絡先を教えて欲しいって言ってるんだけど、教えてもいい？」



送信者はギャル姐。文面からでも彼女の圧が伝わってくる。



「はい、大丈夫です。すみません、最近忙しくて。また今度参加します」

「まあいいわ。それより、うまくいったら報告してね」



莉乃とギャル姐が知り合いだったことも、彼女が連絡先を知りたいと思っていたことにも驚いた。その夜、莉乃からメッセージが。



第６話の続きはこちら

第７話：「結局、日本人がいい…」ニューヨークに住んでいても、あえて日本のアプリで出会う理由とは

「いや、でも僕は同時進行って好きじゃないんですよね。付き合う人は結婚を考えられる人がいいんで」



遥斗の答えに、ギャル姐は「やだ〜、かわいー、タイプ〜」とからかう。すると側で聞いていた20代前半の女性が話に入ってきた。



「え、莉乃さんといい感じなんですか？」

「いや、いい感じかどうかは…。それより、莉乃さんのこと知っているの？」

「もちろん、たまにですけど前はここに顔を出していましたよ。でもそれなら、もうここに住む日本人とは、しばらく付き合えないですね」



茶目っ気のある笑顔をする彼女に、遥斗は「え？」と返す。



第７話の続きはこちら

第８話：「家、行ってもいい？」デート中に女性からの思わぬ一言。嬉しいはずの彼が戸惑った理由

帰り道、遥斗は莉乃に無性に会いたくなった。どうしても声が聞きたい、と思い、電話をかけてみる。



3回のコール音の後、莉乃の透き通った声が耳に優しく響いた。



「遥斗くん？どうかした？」

「無性に会いたくて。声が聞きたくなった」

「え、何？酔ってる？」



驚いたように笑う莉乃だったが「いいよ、じゃあ今から会おっか」と優しく言った。



第８話の続きはこちら

第９話：「好きだけど、なんか合わない」バリキャリ女子と付き合って半年、28歳商社マンが感じた違和感とは

遥斗も朝は早いが、莉乃ほどではない。ただ、莉乃と違って夜が遅い。



昔よりは緩くなったと言われているが、それでも日を跨ぐことも少なくない。そのため、莉乃とはすれ違いの生活が続いていた。



会うのは基本的に週末。けれど、お互いに出張が入ったり、仕事や用事が入ることもあり、毎週会えるわけではない。



二人とも仕事や自分の時間を大事にしながら、会う時は付き合いたてのように甘い時間を過ごす。



そんな関係が、遥斗の理想だった。けれど、そううまくはいかなかった。



第９話の続きはこちら