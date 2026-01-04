´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Ãæ¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤Ø¡ÄÃæ¹ñ¤Ï¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¸ü¶ø¤·Æü´Ú¤ÎÎ¥´ÖÁÀ¤¦
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¡áÃçÀî¹â»Ö¡Û´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï£´Æü¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤ÎË¬Ãæ¤ÏºòÇ¯£¶·î¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢£µÆü¤ËËÌµþ¤ÇÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡Î¾»á¤Î²ñÃÌ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£·ÐºÑ¶¨ÎÏºö¤ä¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÈó³Ë²½ÌäÂê¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ºß´ÚÊÆ·³¤¬¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖºÇ½ªÃÊ³¬¹â¹âÅÙÃÏ°èËÉ±Ò¡Ê£Ô£È£Á£Á£Ä¡Ë¡×¤ÎÇÛÈ÷¤ò·è¤á¤¿£²£°£±£¶Ç¯º¢¤«¤éÎä¤¨¹þ¤ß¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ´Ú´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ°Ê¹ß¡¢ÂÐÆü°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ò¸ü¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆü´Ú¤ÎÎ¥´Ö¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Íû»á¤ÎË¬Ãæ¤Ï£·Æü¤Þ¤Ç¡££·Æü¤Ï¾å³¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤ëÅý¼£¤ËÄñ¹³¤·¤¿Ä«Á¯¤ÎÆÈÎ©±¿Æ°²È¤¬£±£¹£±£¹Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñÎ×»þÀ¯ÉÜ¡×¤ÎÄ£¼ËÀ×¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£