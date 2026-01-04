赤ちゃんのことが大好きなハスキー犬は、朝から全力で「大好き！」と伝えてくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破しています。

【動画：朝、赤ちゃん大好きなハスキー犬が見守り…ずっと見ていたくなる『愛を伝えている光景』】

赤ちゃんの子守りをするハスキー犬

TikTokアカウント「m4189119」に投稿されたのは、赤ちゃんのことが大好きなシベリアンハスキー「諭吉」くんの行動です。日頃から赤ちゃんのそばにいて、子守りをしてくれることが多いという諭吉くん。この日も朝から、赤ちゃんを優しい眼差しで見守ってくれていたそう。

ソファに寝転んでいる赤ちゃんのお腹にトントンと触れて、諭吉くんなりにあやそうとする場面も。まるで本当のお兄ちゃんのような姿が尊くて、心がほっこりします。

愛が止まらない！

さらに諭吉くんは「本当に可愛いな～。大好きだよ！」と愛を伝えるように、赤ちゃんのお顔やお手々をペロペロと舐め始めたそう。赤ちゃんはちょっぴり迷惑だったようで、「やめてよ」とお手々でガード。それでも大好きの気持ちが溢れて止まらなくて、愛情たっぷりのペロペロ攻撃を続けてしまう諭吉くんなのでした。

この投稿には「可愛い」「優しいワンちゃんだね」「良いベビーシッター」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた光景は多くの人の心を温めてくれることとなりました。

ハスキー犬2匹と赤ちゃんの日常

投稿者さんのお家にはもう1匹「英吉」くんというハスキー犬がいて、英吉くんも赤ちゃんに優しく接してくれているそうです。

ある日、赤ちゃんがおせんべいを食べていたら、諭吉くんと英吉くんが物欲しそうにやってきたのですが、決して強引に奪ったりせずに「僕たちにもちょっと分けてくれる？」と控えめにおねだりしていたとか。投稿者さんは2匹のお利口さんな姿に感心して、犬用のビスケットをあげたそうですよ。

これからも諭吉くんと英吉くんは赤ちゃんの成長を温かく見守り続け、たくさんの愛と優しさを与えてくれることでしょう。

諭吉くん＆英吉くんの可愛い姿や、ご家族との心温まる日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「m4189119」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「m4189119」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。