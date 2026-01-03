あるわんこと赤ちゃんの成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万7000回再生を突破し、「母のような眼差し」「優しい顔だねぇ」「素晴らしい姉弟ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれたときから大型犬と過ごした赤ちゃん→優しく見守ってくれて…涙が出るほど愛おしい『家族の日常』】

生まれたときから大型犬と過ごしたら…

TikTokアカウント「pomupomu811」の投稿主さんの家には、ゴールデンレトリバーの『ぽむ』ちゃんが暮らしています。ぽむちゃんとの出会いは、ご主人と結婚した1年後のこと。長年わんこと暮らすことが夢だった投稿主さんは、ぽむちゃんのことを大変かわいがったといいます。

そして、ご夫婦の間には男の子が生まれました。赤ちゃんが初めて家に来たときから、ぽむちゃんは母親のように甲斐甲斐しくお世話する姿が見られたといいます。寝るときも必ず傍に寄り添い、赤ちゃんのことを警護しているそう。ときには、赤ちゃんの枕になってあげることもあるそうです。ぽむちゃんは、とっても母性本能が強いわんこなのでした。

優しく見守ってくれる姿にほっこり

赤ちゃんが何をしているときも、優しい眼差しで見守りを続けたぽむちゃん。やがて赤ちゃんが成長すると、一緒に遊ぶようにもなったといいます。優しいぽむちゃんは、赤ちゃんに何をされても怒ることがなかったそうです。

そして、赤ちゃんは2歳の立派な男の子に。現在は、一緒にお散歩をできるほど成長したといいます。仲良くリードを装着した2人は、公園を散策するのが日課だとか。男の子も、ぽむちゃんがいつも守ってくれるため、優しく逞しく成長しているそうです。

仲睦まじい2人の姿は、見ているだけで幸せを感じてしまいますね♡

この投稿には「ほのぼのとしていいなぁ」「愛が深くて素晴らしい」「唯一無二の宝物だね」などの温かなコメントが寄せられています。

ぽむちゃんの欠かせないルーティン

とはいえ、ぽむちゃんもまだまだ子供心を忘れていません。ときには、パパに抱っこされながらウトウトしていることもあるといいます。赤ちゃんのようにあやされるぽむちゃんの表情は、幸せでいっぱいになっているそうです。

パパに甘えているときのぽむちゃんは、「誰にも近寄ってほしくない」という雰囲気を醸すのだとか。頑張って育児をサポートしているときも、甘えん坊の赤ちゃんになってしまうときも、いつでも可愛いぽむちゃんなのでした♡

ぽむちゃんの平和な日常はTikTokアカウント「pomupomu811」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pomupomu811」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。