「夜逃げなんて最低の親不孝よ」娘の人生を全否定する母親に社長がブチギレ！DV彼氏の裏に隠されたモラハラ夜逃げの真の理由【作者に聞く】
【漫画を読む】娘の人生を否定する母親だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、Xに投稿されているなかから「夜逃げ屋日記」の51〜52話を紹介するとともに、著者に娘の人生を否定するような母親についても聞いた。
今回の依頼者は三好ハルナさん(29歳)で、夜逃げの理由は彼氏のモラハラだという。夜逃げ屋の社長とスタッフの3人が現場に到着すると、母親が笑顔で出迎えた。ハルナさんが大人しい様子でいる中、母親が引っ越しの話をどんどん進めていく。社長が「ハルナちゃんはお母さんの言うとおりに進めていいの？」と聞くと、ハルナさんは沈黙の後、「はい！」と答える。
作業が始まると、母親は「まさか娘が夜逃げだなんて、ほんと恥ずかしいわ」「あんたって昔から私に迷惑ばっかかけて！私の言うこと全部聞いてたらもっと人生上手くいったはずよ」などと、ハルナさんのこれまでの人生を否定するような言葉を浴びせる。
さらに、「夜逃げなんて最低の親不孝よ」「その点もう一人の娘は最高よ」などとハルナさんに聞こえる声のボリュームでわざと話し、宮野に孫を抱っこした次女の写真を見せつける。ただ黙って作業をしているハルナさんを見て、宮野は気の毒に思うのであった。
■「マジで出てってもらうよ」社長の一喝と隠された夜逃げの理由
母親の態度を見かねた社長は、「これ以上ぐちゃぐちゃしゃべるなら、マジで出てってもらうよ」と厳しめに注意する。
搬出完了後、予算の都合で母親は新幹線で先に実家へ帰ってもらうことになり、夜逃げ屋スタッフとハルナさんはトラックで移転先へ向かう。夜逃げの理由は彼氏のモラハラだと聞いていた宮野だったが、この母親の様子から、どうやら他にも理由がありそうだと感じる。そしてこの夜逃げは、この後予想外な展開へと発展してゆくのであった。
■作者の感想：「夜逃げされても当然」
娘のこれまでの人生を否定するような母親について、宮野さんは「親がどこまで子どもに干渉するかは各家庭によって違うでしょうし、何が正解でどこまでがセーフかは判断の難しいところですが、ここまで否定的だと夜逃げされても当然なんじゃないかと思ってしまいます」と、母親の言動を厳しく評価した。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
