「展開が気になりすぎる」と話題→大量購入でクレームかと思いきや…。スーパーの店長が渡した「妹の連絡先」がドラマの始まり【作者に聞く】

「展開が気になりすぎる」と話題→大量購入でクレームかと思いきや…。スーパーの店長が渡した「妹の連絡先」がドラマの始まり【作者に聞く】