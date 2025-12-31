¡ÚÂ¼¾¾±ÑÇ·¤¬¸ì¤ë¡Û¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤«
·ÁÀ®³°²Ê°å¤Ç¡Ö¤¤º¤È¤¤º¤¢¤È¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×±¡Ä¹¤ÎÂ¼¾¾±ÑÇ·»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡×¤Ç¡Ö¡ÚÂ¼¾¾±ÑÇ·¤¬¸ì¤ë¡Û¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ø¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿ ¼«½ý¤«¤é²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Î½èÊýäµ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÂ¼¾¾»á¤¬¡¢¤Ê¤¼¼«½ý¹Ô°Ù¤Î½ý¤¢¤È¼£ÎÅ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«¶È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë°åÎÅ¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤È¼£ÎÅ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â¼¾¾»á¤Ï¤Þ¤º¡¢8Ç¯Á°¤Ë³«¶È¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤º¤È¤¤º¤¢¤È¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢½ý¤¢¤È¤ËÆÃ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤À¤È¾Ò²ð¡£³«¶È¤ÎÆ°µ¡¤È¤·¤Æ¡¢·ÁÀ®³°²Ê¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢½ý¤¢¤È¤ÇÇº¤à´µ¼Ô¤¬¡Ö¤É¤³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê½ý¤¢¤È¼£ÎÅ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«¶È¸å¤Ë¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¼«½ý¹Ô°Ù¤Î½ý¤¢¤È¤ÇÇº¤à´µ¼Ô¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â¼¾¾»á¤Ï¡¢ÉÂ±¡¶ÐÌ³»þÂå¤Ï¼«½ý¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÉÂ±¡¤Ç¸«¤Æ¤ë»þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Î¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¸«±É¤¨¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Åö»þ¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«¶È¸å¡¢Åö½é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼£ÎÅ¤Ç¤Ï´µ¼Ô¤«¤éÎÉ¤¤´¶¿¨¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Â¼¾¾»á¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÌá¤·¿¢Èé¡×¤È¤¤¤¦¼ê½ÑË¡¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢´µ¼Ô¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ¿¿ô¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¼ê½Ñ¤Ï¡¢½ý¤¢¤È¤ò¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Îº¯¤«¤é²Ð½ý¤Îº¯¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£´µ¼Ô¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢Â¼¾¾»á¤¬¼«½ý¹Ô°Ù¤Î½ý¤¢¤È¼£ÎÅ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Âç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼«½ý¹Ô°Ù¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¾¾»á¤Ï¡¢½ý¤¢¤È¼£ÎÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ´µ¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ë´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
