¡È¥×¥ì¥ß¥¢ÁÈ¡É¤ÎÂçÄÅ¤¬Áª¼ê¸¢½éÀ©ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê¡ª¡¡½øÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤â¡¢ÂçÎÌ7¥´¡¼¥ë¤ÇËÌ³¤¤ËµÕÅ¾¾¡Íø
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦1²óÀï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÈÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»Ç¯Âå¤Î¡ÈºÇ¹âÊö¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¹â±ßµÜÇÕJFAU¡Ý18¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2025¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯ÂçÄÅ¹â¹»¤Ï¡¢5Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂçÄÅ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê14²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëËÌ³¤¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î4Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£ËÌ³¤¤ÏÅ¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢Ã«¸ý·òÂÀ¤ÎÁ÷¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬ÁýÃ«Âó³¤¤ÎÆ¬¤Ë¥Ô¥¿¥ê¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÁýÃ«Âó³¤¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾³ÀÎ¿±©¤¬µÍ¤á¡¢ËÌ³¤¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤ÆÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ¤È¤·¤Æ¤Ï½øÈ×¤«¤é1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢23Ê¬¤ËÈ¿·â¤Ø½Ð¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°º¸´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÅÏÉôÍ§æÆ¤¬¡¢Ãæ±û¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤«¤é±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÈ´·²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤¿»³²¼¸×ÂÀÏº¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÂçÄÅ¤ÏÂ³¤¯29Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿Ê¡ÅçÍª»Î¤¬¥·¥å¡¼¥ÈÀ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤À»³²¼¸×ÂÀÏº¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¡¢ÎäÀÅ¤Ë²£¥Ñ¥¹¡£ºÇ¸å¤Ï³«ÃÏ¿´Ç·²ð¤¬Î®¤·¹þ¤ß¡¢ÂçÄÅ¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢32Ê¬¤Ë¤ÏÇØ¸å¤ØÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿»³²¼¸×ÂÀÏº¤òÃ«¸ý·òÂÀ¤¬ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¡£ËÌ³¤¤ÏDF¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·ç¤¡¢»Ä¤ë»þ´Ö¤ò10¿Í¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÂçÄÅ¤¬¸«Æ¨¤µ¤º¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Î37Ê¬¤Ë¤Ï¸«»ö¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿»³ËÜÍã¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇËÌ³¤¼éÈ÷¿Ø¤òÀÚ¤êÎö¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢ÂçÄÅ¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂçÄÅ¤Ï¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£55Ê¬¡¢Ê¡Åçµþ¼¡¤Î½³¤Ã¤¿±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¾¾Ìî½¨Î¼¤¬Æ¬¤ÇÄÀ¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯58Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿´äùõÅ·Íø¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÊ¡Åçµþ¼¡¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÂçÄÅ¤¬5ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¸åÈ¾½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿77Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¼ñ¥ÂÀ¤¬¸«»ö¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸Â¤ÇÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤é²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å·Ä¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÄÅ¤¬7ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¾¡Íø¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
ËÌ³¤¡¡1¡Ý7¡¡ÂçÄÅ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡4Ê¬¡¡À¾³ÀÎ¿±©¡ÊËÌ³¤¡Ë
1¡Ý1¡¡23Ê¬¡¡»³²¼¸×ÂÀÏº¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý2¡¡29Ê¬¡¡³«ÃÏ¿´Ç·²ð¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý3¡¡37Ê¬¡¡»³ËÜÍã¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý4¡¡55Ê¬¡¡¾¾Ìî½¨Î¼¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý5¡¡58Ê¬¡¡Ê¡Åçµþ¼¡¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý6¡¡77Ê¬¡¡ÍÂ¼ñ¥ÂÀ¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý7¡¡80¡Ü4Ê¬¡¡Â¼¾å·Ä¡ÊÂçÄÅ¡Ë
¡¡¹â¹»Ç¯Âå¤Î¡ÈºÇ¹âÊö¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¹â±ßµÜÇÕJFAU¡Ý18¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2025¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯ÂçÄÅ¹â¹»¤Ï¡¢5Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂçÄÅ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê14²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëËÌ³¤¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î4Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£ËÌ³¤¤ÏÅ¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢Ã«¸ý·òÂÀ¤ÎÁ÷¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬ÁýÃ«Âó³¤¤ÎÆ¬¤Ë¥Ô¥¿¥ê¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÁýÃ«Âó³¤¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾³ÀÎ¿±©¤¬µÍ¤á¡¢ËÌ³¤¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤ÆÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÂçÄÅ¤ÏÂ³¤¯29Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿Ê¡ÅçÍª»Î¤¬¥·¥å¡¼¥ÈÀ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤À»³²¼¸×ÂÀÏº¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¡¢ÎäÀÅ¤Ë²£¥Ñ¥¹¡£ºÇ¸å¤Ï³«ÃÏ¿´Ç·²ð¤¬Î®¤·¹þ¤ß¡¢ÂçÄÅ¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢32Ê¬¤Ë¤ÏÇØ¸å¤ØÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿»³²¼¸×ÂÀÏº¤òÃ«¸ý·òÂÀ¤¬ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¡£ËÌ³¤¤ÏDF¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·ç¤¡¢»Ä¤ë»þ´Ö¤ò10¿Í¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÂçÄÅ¤¬¸«Æ¨¤µ¤º¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Î37Ê¬¤Ë¤Ï¸«»ö¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿»³ËÜÍã¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇËÌ³¤¼éÈ÷¿Ø¤òÀÚ¤êÎö¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢ÂçÄÅ¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂçÄÅ¤Ï¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£55Ê¬¡¢Ê¡Åçµþ¼¡¤Î½³¤Ã¤¿±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¾¾Ìî½¨Î¼¤¬Æ¬¤ÇÄÀ¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯58Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿´äùõÅ·Íø¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÊ¡Åçµþ¼¡¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÂçÄÅ¤¬5ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¸åÈ¾½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿77Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¼ñ¥ÂÀ¤¬¸«»ö¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸Â¤ÇÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤é²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å·Ä¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÄÅ¤¬7ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¾¡Íø¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
ËÌ³¤¡¡1¡Ý7¡¡ÂçÄÅ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡4Ê¬¡¡À¾³ÀÎ¿±©¡ÊËÌ³¤¡Ë
1¡Ý1¡¡23Ê¬¡¡»³²¼¸×ÂÀÏº¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý2¡¡29Ê¬¡¡³«ÃÏ¿´Ç·²ð¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý3¡¡37Ê¬¡¡»³ËÜÍã¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý4¡¡55Ê¬¡¡¾¾Ìî½¨Î¼¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý5¡¡58Ê¬¡¡Ê¡Åçµþ¼¡¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý6¡¡77Ê¬¡¡ÍÂ¼ñ¥ÂÀ¡ÊÂçÄÅ¡Ë
1¡Ý7¡¡80¡Ü4Ê¬¡¡Â¼¾å·Ä¡ÊÂçÄÅ¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÂçÄÅ¤ò¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ØÆ³¤¤¤¿»³²¼¸×ÂÀÏº¤ÎÆ±ÅÀÃÆ
▶▶▶ GOAL ◀◀◀— ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Æü¥Æ¥ì¸ø¼° (@ntv_hss) December 29, 2025
ÂçÄÅ¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡ª⚽
¡Ú1²óÀï¡ÛÂè2»î¹ç
ËÌ³¤(ËÌ³¤Æ») 1-1 ÂçÄÅ(·§ËÜ)
»î¹ç¤ÏTVer¡¦SPORTS BULL¤ÇLIVEÇÛ¿®Ãæ📶⚡
¤¤¤Þ¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
🛜TVerhttps://t.co/dYq3hzuenI
🛜SPORTS BULLhttps://t.co/vProGybSoY#Á´ÎÏ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/6SKDB0tpxm