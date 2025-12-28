Ê¡²¬¤ÎÃº¹£Ä®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÌÃ²Û¤Ò¤è»Ò¡×¤¬¡ÈÅìµþÅÚ»º¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡¡Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡Ö¤ª¤ß¤ä¤²¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¦¥éÏÃ
¡ÖÀÚÊ¢ºÇÃæ¡×¤È¤¤¤¦¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤ë¡ÊÅìµþ¡Ö¸æ²Û»Ò»Ê ¿·ÀµÆ²¡×¡Ë¡£Ãé¿ÃÂ¢¤ÇÍÌ¾¤ÊÀõÌîÆâ¾¢Æ¬¤¬ÀÚÊ¢¤·¤¿À×ÃÏ¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ì¿Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢»ÄÇ¦¤µ¤ò»×¤ï¤»¤ëÌ¾¾Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤µ¤ë¾Ú·ô¥Þ¥ó¤¬µÒ¤ËÂçÂ»¤ò¤µ¤»¤¿ºÝ¡¢¼êÅÚ»º¤Ë»ý»²¤·¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Æµö¤·¤ÆÌã¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤Ü¤ìÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀÚÊ¢¤·¤¿¤¤¤Û¤É¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¡£¹âÌ¾¤Ê¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ï°ïÏÃ¤¬Â¿¤¤¡£µ¢¾Ê¤â¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤³¤Î»þ´ü¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈëÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¹ØÆþ¤ÈÊ»¤»¡¢¡ÈÅÚ»ºÏÃ¡É¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¢¡¢¤³¤ìÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡×¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥É¥é¥Þ¤¬
ÅìµþÌ¾Êª¡©
¡¡µ¢¾ÊµÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹¤À¤í¤¦Åìµþ±Ø¤Ç¡¢Ä¹´ü¤ËÅÏ¤ê¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤ªÅÚ»º¤¬¡¢¡ÖÌÃ²Û¤Ò¤è»Ò¡×¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1978Ç¯¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹´ØÅìÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¡Ò¤Õ¤ëÎ¤¤Ø¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¡¡Ì¾²Û¤Ò¤è»Ò¡Ó¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê»¨³ØÉÕ¤¹¹ð¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¾åÌî±Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡½ÂÃ«¤¬¥Ï¥Á¸ø¤Ê¤é¡¢¾åÌî¤ÏÍã¤ÎÁü¡Ó¡Ê9·î30ÆüÉÕÍ¼´©¡Ë
¡ÒÌÜ¹õ±Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡ÌÜ¹õ±Ø¤ÏÌÜ¹õ¶è¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó¡Ê5·î13ÆüÉÕÍ¼´©¡Ë
¡¡ÅÔÆâ¤Î±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢·Ú¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¤Ò¤è»Ò¡×¼«ÂÎ¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÅìµþÅÚ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤È¤ÏÊ¡²¬¸©¤ÎÌÃ²Û¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÆ±¸©ÃÞË¤ÎÈÓÄÍÄ®¡Ê¸½¡¦ÈÓÄÍ»Ô¡Ë¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãº¹£¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿ÈÓÄÍÄ®¤Ï1921Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç127¤â¤Î²Û»ÒÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°û¿©Å¹¤ä¼ò²°¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢Ãº¹£Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÈè¤ì¤Ï´ÅÌ£¤¬Ìþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£Æ±ÃÏ¤Î²Û»ÒÅ¹¡ÖµÈÌîÆ²¡×¤Î2ÂåÌÜÅ¹¼ç¡¦ÀÐºäÌÐ¤¬¡¢Ì´¤Ç¤Ò¤è¤³¤Î·Á¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¤ª²Û»Ò¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢1906Ç¯12·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ÌÐ¤Ï¿Ê¼è¤Îµ¤À¤Ë¤âÉÙ¤ß¡¢Áá¤¯¤«¤éÅìµþ¿Ê½Ð¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿1964Ç¯¤Ë¹©¾ì¤òºë¶Ì¤ËÀßÎ©¤·¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤ÏÅìµþ±ØÈ¬½Å½§¤ÎÃÏ²¼³¹¤ËÄ¾±ÄÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¹¹¤Ê¤ë·Àµ¡¤Ï1985Ç¯¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¾åÌî¾è¤êÆþ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¾åÌî¤Î¥¥ò¥¹¥¯¤Ç¡Ö¤Ò¤è»Ò¡×¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¾Ê¤¹¤ëÍøÍÑµÒ¤¬Â³½Ð¤·¡¢Èà¤é¡¢Èà½÷¤é¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¤ÇÇã¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤è»Ò¡×¤¬ÅìµþÅÚ»º¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£1988Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤Î¾åÌî¤Ë¡ÖµÈÌîÆ²¡×¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Åìµþ¤Ò¤è»Ò¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢Ê¡²¬À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤¬µ¢¾Ê¤Î¤ªÅÚ»ºÍÑ¤Ë¤È¡¢Åìµþ¤Ç¡Ö¤Ò¤è»Ò¡×¤òÌã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡ÊÊ¡²¬¤Ç¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÉÑ½Ð¤¹¤ëÂÎ¸³ÃÌ¤é¤·¤¤¡Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê¡²¬¤ÎÊý¤¬¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¾Æ¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¡Ö¤Ò¤è»Ò¡×¤ÎÂÎ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î5ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Î¡ÖÂç¤Ò¤è»Ò¡×¤¬ÃÏ°è¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¹ÈÃã¤Ò¤è»Ò¡×¤¬Åßµ¨¤Î¤ß¤Ë¡¢¡Ö±ö¤Ò¤è»Ò¡×¤¬²Æµ¨¤Î¤ßÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃ¿§¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅìµþÈ¯¤Î¿Íµ¤¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â30Ç¯¶á¤¯¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÇä¾å¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡¡¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¡Ê¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï1989Ç¯¡¢ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¶ä¤Î¤Ö¤É¤¦¡×¤ËºÅ»ö½ÐÅ¹¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÆ±¼Ò¤Ï¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤ªÅÚ»ºÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç·Ð±Ä¸µ¤Î¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾ÅìµþÌ¾Êª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë°ìÉÊ¤òÌÏº÷¡£¤È¤³¤í¤¬¡ÈÅìµþ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡É¤È¤¤¤¦»ëºÂ¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¤ò¡ÈÂèÆó¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤ÈÂª¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤Ë¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢»×¤¤½Ð¤Ë¤â¤¢¤ëÌ£¤Ï²¿¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ï²áµî¤Î¹âµéÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤´ÅöÃÏ¿§¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÉÊÌ¾¤Ë¡ÖÅìµþ¡×¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê¤Ê¤ª¡¢Â¾¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ê¥ÊÊª¸ì¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡×¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ð¤ÊÆà¡×¤È½÷¤Î»ÒÉ½µ¤Ë¤·¡¢¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¤Ç¤«¤¯¤ì¤ó¤ÜÅª¤Ê¶¿½¥¤òÅº¤¨¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï½÷»Ò¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ê¥Ü¥óÊÁ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×¤Ï¡ÖÈ·»°Ïº¡×¡©
¡¡°ìÊý¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Õ¾¢¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×¤À¡£¿ÀÆàÀî¤Î³ùÁÒ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëËÅç²°¤¬1897Ç¯¤´¤í¤è¤êÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥µ¥Ö¥ì¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÅ¹¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÄá²¬È¬È¨µÜ¤Î¡ÖÈ¬È¨µÜ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿³Û¤Î¡ÖÈ¬¡×¤Î»ú¤¬¡¢2±©¤ÎÈ·¤Ç·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë½éÂåÅ¹¼ç¤Îµ×ÊÝÅÄµ×¼¡Ïº¤¬ÃåÌÜ¡£¡ÖÈ·¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë³ùÁÒ¤Î³¤ßÀ±¡¥Û¥Æ¥ë¡ÊÅö»þ¤ÏÎÅÍÜ½ê¡Ë¤ÇÀÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎµÒ¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿ÂÊ±ß·Á¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òÌã¤¤¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡£Æ±¼ï¤Î¤â¤Î¤ò¡¢È·¤Î·Á¤Çºî¤ë¤³¤È¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£»îºîÉÊ¤ò³¤³°ÅÏ¹ÒÎò¤ÎÂ¿¤¤Á¥°÷¤Ë¿©¤·¤ÆÌã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¥µ¥Ö¥ì¤È¤¤¤¦²Û»Ò¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÊÖÅú¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×¤ÎÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤ÏÈ¯ÇäÅö½é¡¢Á´¤¯ÆüËÜ¿Í¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¼ÒÆâ¤Î¿Í´Ö¤äµ×ÊÝÅÄ¼«¿È¤â¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÈ·»°Ïº¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢Çä¾å¤â¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¿·Á¯¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤ÈÍñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½Ë¡¤¬½ù¡¹¤ËÉ¾²Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÂçÀµ´ü¤Ë¤Ï°å»Õ¤è¤ê¡ÖÎ¥Æý´ü¤ÎÍÄ»ù¿©¤ËºÇÅ¬¡×¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢µÜ²È¤«¤é¤Î¤´ÍÑÌ¿¤â¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¤Ç¤Ï¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤È¢¤äÊñÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¿Íµ¤¤ÎÍÌ¾ÅÚ»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ø¤ß¤Ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ç¤Ï¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤¬ìÝÕþ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼êÅÚ»º¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤ä¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ê¤·¤«¤â²ñ¼ÒÁê¼ê¤Ë¤Ï¿ôËü±ßÁêÅö¤ËµÚ¤Ö¤Û¤ÉÂçÎÌ¤Ë¡ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¶áÇ¯¡¢¤½¤Á¤é¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÎÄ´¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡Ê¢¨2025Ç¯3·î¤Ë±ÊÌ²¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢2010Ç¯4·î¡¢ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥°ÉûÄ¹´±¤¬ÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤è¤êÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¤òÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢È·»³Í³µªÉ×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¡×¤È¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤Î°Õ³°¤ÊÎò»Ë
¡¡´ØÅì·÷°Ê³°¤Î¤ªÅÚ»º¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡¡2024Ç¯7·î¤è¤ê¡¢ÀÅ²¬¤Ç·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£Æ±±éÌÜ¤Ï¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤òÇ¤ÎÀ¤³¦¤È¸«¤¿¤Æ¡¢µÒÀÊ¼þ°Ï¤Ë¡ÊÇÌÜÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ë¿ô¡¹¤ÎµðÂç¤Ê¥´¥ß¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤Ë¡¢¤¢¤ë²Û»Ò¤ÎÈ¢¤ÈÊñÁõ»æ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¡×¡½¡½¤Þ¤µ¤·¤¯ÀÅ²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÃ²Û¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÈÌë¤Î¤ª²Û»Ò¡É¡¢¡Ö¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¡×¡Ê½Õ²ÚÆ²¡Ë¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÎòÂåÌÃ²Û¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¸å½Ò¤¹¤ëµ¯»à²óÀ¸¤Î°ïÏÃ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢1961Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£ÉÍÌ¾¸ÐÌ¾»º¤Î¤¦¤Ê¤®¤ò²¿¤È¤«¥Ñ¥¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¤½¤Î¥¨¥¥¹¤òÊ´Ëö¤Ë¤·¤ÆÎý¤ê¹þ¤à¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¡¢¤¦¤Ê¤®¤ÎÆ¬¤òÌÏ¤½¤¦¤ÈÀè¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¤È¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤é¤Ð¥«¥Ð¾Æ¤É÷¤Ë¤È¶ú¤Ë»É¤·¤Æ¾Æ¤¯¤È¡¢¶ú¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¶ì¿´»´Øë¤ÎËö¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊñÁõ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤êÇä¤ì¤º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÌë¤Î¤ª²Û»Ò¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡¢°ì¿ÍÊâ¤¤·»Ï¤á¤¿¡£¤³¤Î¼æ¶ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÆü¤ò½ª¤¨¤¿Ìë¤ÎÃÄÝ³¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤°ÕÌ£¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÉ÷É¾¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÅö»þ¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿ÀÖ¤È¹õ¤È²«¿§¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÂØ¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤¬ÂçÉýÁý¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î³«¶È¡Ê1964Ç¯¡Ë¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢È¯ÇäÍâÇ¯¤Î1962Ç¯¤Ë60ËüËç¤À¤Ã¤¿À¸»º¿ô¤Ï¡¢1966Ç¯¤Ë¤Ï700ËüËç°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¾¦ÉÊ¤ËÅÉ¤ë¥¿¥ì¤Ë¤Ï¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥¨¥¥¹¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥Ê¥®¥¨¥¥¹¤ÈÊ»¤»¡¢¸µµ¤¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Æþ¤ê¤Î¡È¿¿ÌëÃæ¤Î¤ª²Û»Ò¡É¡Ö¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¡¡V.S.O.P.¡×¤ä¡¢¡ÈÃë¤Î¤ª²Û»Ò¡É¡Ö¤·¤é¤¹¥Ñ¥¤¡×¤âÇä¤ë½Õ²ÚÆ²¤À¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃæ¿´¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¡×¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ò´Ö¶á¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¤ë»ÜÀß¡Ö¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤â³«¶È¡£Æ¯¤¯¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ï²¼¤«¤é¡ÖÏ£»Î¡×¡ÖÈÏ»Î¡×¡Ö½¡²È¡×¡Ö»ÕÈÏ¡×¤È4ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡Ê¢¨2014Ç¯¤è¤ê¡Ë¡¢¤½¤ÎºîÀ½¤Ë¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ñ¥¤¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ëÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤ÎÀ½Ë¡¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¿ô¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÂçÌö¿Ê¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¡×¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤«¤éËº¤ìÆÀ¤Ì¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»ÌÃ²Û¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¡ÊÀÐ²°À½²Û¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡1976Ç¯¡¢²Û»Ò¶È³¦¤ÇÎ®¹Ô¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÍÑ¤¤¤¿ÅÚ»º²Û»Ò¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯12·î¤ÎÈ¯Çä¤ò¥á¥É¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ä¥ó¥É¥é¡×¡Ö¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¡×¡ÖÅß¾·³¡×¤Ê¤É¸õÊä¤ò´ö¤Ä¤âµó¤²¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅß¤ò»×¤ï¤»¤ëÍÑ¸ì¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤Æ¾¦É¸¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ËÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀÐ¿å¹¬°Â¤¬¼ñÌ£¤ÎÊâ¤¯¥¹¥¡¼¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¸¼´ØÀè¤Ç¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¤¿¤Á¡ÊÀã¡Ë¤¬¹ß¤Ã¤ÆÍè¤¿¤è¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎµÏ¿±Ç²è¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¤¿¤Á¡×¡Ê1968Ç¯¡Ë¤Îµ²±¤âÁÏ¶È¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÂ©»Ò¤Î·®¤Ï»×¤ï¤º¡¢¡Ö¥ª¥ä¥¸¡¢¤½¤ì¤À¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë·èÄê¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÁ´Æü¶õ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤¤É¤ª¡£ËÌ³¤Æ»¡×¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Îµ¡Æâ¿©¤È¤·¤Æ2½µ´ÖÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¸ý¥³¥ß¤Ç¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÄ¹¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»°Ê³°¤Ç¤ÏÇä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê¢¨³ÆÃÏ¤Î¶õ¹Á¤ä´ð´´±Ø¤Ê¤É¤Ç¤ÎÎã³°¤Ï¤¢¤ê¡Ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈµÕ¤ËÆ»³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤¬¼¡¡¹¤ËÇã¤¤µá¤á¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ï2007Ç¯¡¢¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¤¿¤Á¡×¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â²þ¤¶¤ó¤¬È¯³Ð¤·¡¢·®¤Ï¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¡£À½Â¤Ç¯·îÆü¤ä¾ÞÌ£´ü¸Â¤ò¸ÄÊñÁõ¤Ë°õ»ú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À½Â¤¥é¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢3¥õ·î´Ö¡¢ËÜ¼Ò¤â¼«¼çµÙ¶È¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿ÈÎÇäºÆ³«¤ÎÆü¡£ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä´Ñ¸÷µÒ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡¢¶õ¹Á¤Î³°¤Ë´û¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¹ÔÎó¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿Í¡¹¤¬¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤òÇã¤¦¤¿¤á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Çã¤¦¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ËÜ½£¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÀëÅÁ¤·¤ÆÍè¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤«¤éÈ¾Ç¯¶á¤¯¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ò´Þ¤à¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÂ¨Æü´°Çä¤¬Â³¤¤¤¿¡£Æ»Ì±¤Î¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤Ë´ó¤»¤ë»×¤¤¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ²°À½²Û¤Î¸½ºß¤ÎHP¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ö100Ç¯Àè¤â¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¡Ö¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¡×¤ËËÜ²È¤Ï¤Ê¤¤!?
¡¡Ì¡ºÍ»Õ¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡ÊB¡õB¡Ë¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¥¦¥±¤ë¤Î¤Ç¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤ä¤ªÅÚ»º¤Ï¤³¤ì¤Ë·è¤á¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡¡¹ÅçÌÃ²Û¤Î¡Ö¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¡×¤À¡£1980Ç¯Âå¤ÎÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢¡Ö¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¡ª¡×¤È¼ê¿¶¤êÉÕ¤¤Ç¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¤´µ²±¤ÎÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÌÃ²Û¤È¤·¤Æ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤ÏÅÁÀâÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£1906Ç¯¡¢¹Åç¤ÏµÜÅç¤ÎÌ¾½ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¹ÈÍÕÃ«¡Ê¸½ºß¤Ï¹ÈÍÕÃ«¸ø±à¡Ë¤Ë¤¢¤ëÃã²°¤òË¬¤ì¤¿¸µÁíÍýÂç¿Ã¡¦°ËÆ£ÇîÊ¸¤¬¡¢¤ªÃã¤ò½Ð¤·¤¿Ì¼¤Î¼ê¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤¦À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¹ÈÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤¼ê¤À¤Í¡£¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤µ¤¾ÈþÌ£¤·¤«¤í¤¦¡×
¡¡¤³¤Î°ì¸À¤Ç¡¢Ãã²°¤¬¡Ö¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¡×¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Àººº¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ÎÎà¤¤¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï¹ÈÍÕÃ«¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ï·ÊÞÎ¹´Û¡Ö´äÁÚ¡×¤Î½÷¾¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤ª²Û»Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È²Û»Ò²°¤ËÍê¤ó¤À¤Î¤¬ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÀâ¤À¡£
¡¡ºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¤Î¹âÄÅ¾ï½õ¤Ç¡¢ÃÂÀ¸¤Ï1906Ç¯¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¼Â¤Ï°ËÆ£ÇîÊ¸¤âÆ±Ç¯¤Î2·î23Æü¤«¤é¡Ö´äÁÚ¡×¤Ë1Çñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ïÊ¹¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ËÆ£ÇîÊ¸¤¬¡¢½é´ü¤Î¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤ò¿©¤Ù¤¿¡¢ºÇ½é¤Î¡Ê¸µ¡ËÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢½éÂå¤Î¹âÄÅ¾ï½õ¤Ï¡¢Âçºå¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤Î·¿¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤ÉÉå¿´¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò»Ä¤µ¤º¡£¤è¤Ã¤Æ2ÂåÌÜ¤Ïºî¤ë¤Î¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤¤äÈÎÇä¤ÎÆÈÀê¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾ï½õ¤Î¸µ¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿¿¦¿Í¤é¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¹Åç¸©Á´ÂÎ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤ÎËÜÅ¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¿ô¡¹¤ÎÏ·ÊÞÅ¹ÊÞ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Î¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥Á¡¼¥º¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ä¡¢ÍÈ¤²¤¿¡ÖÍÈ¤²¹ÈÍÕ¡×¡¢À¸²Û»ÒÉ÷¤Î¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤Ê¤É¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤ò»î¤»¤ë²Û»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¼ê¤Î¡Ö¤Ë¤·¤Æ²¡×¡Ê¹Åç»ÔÅì¶è¡Ë¤Ï2014Ç¯4·î¤è¤ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÆÃÄê¸¶ºàÎÁ7ÉÊÌÜ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤ò³«È¯¡£È¾Ç¯¸å¡¢¹Åç¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÆ±ÉÊ¤òÁ÷¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤ÎÃæ³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÅê½ñ¤¬¿·Ê¹¤ËºÜ¤Ã¤¿¡£
¡Ò»ÔÈÎ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ªñ½Æ¬¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£(ÃæÎ¬)¹Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµÜÅç¤ò´Ñ¸÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ó¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹ÂçºåÈÇ¡£2014Ç¯10·î3ÆüÉÕ¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤ÎÌ¾¤¬Á´¹ñ¶è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êB¡õB¤Î¥®¥ã¥°¤«¤é¡£Ì¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤¿1980Ç¯Á°È¾¤«¤éÇä¾å¤ÏÇÜÁý¤·¡¢ÉÊÇö¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁêÊý¤ÎÅçÅÄÍÎÈ¬¤Ï²¬»³¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¤¤Ó¤À¤ó¤´¤äÅí¤Ê¤É¡¢Ì¾Êª¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤·¤Æ¹Åç½Ð¿È¤ÎÍÎ¼·¤Ï¡¢º£¤¤¤ÁÌ¾Êª¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤º¡£»×¤¤½Ð¤»¤¿¤Î¤¬¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤À¤Ã¤¿¤æ¤¨¡¢Âç¤¤Ê¿È¿¶¤ê¤ÇÉÊÌ¾¤òÂç¸Æ¤¹¤ë¥®¥ã¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÎ¼·¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº£¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¹Åç»ÔÃæ¶è¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëÍÎ¼·¤À¤¬¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç¡¢Áá¤¯¤«¤éÊì¿Æ¤Î¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢º´²ì¤Ë¤¢¤ëÁÄÊì¤Î²È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£Êì¤Ï·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¹Åç¤«¤éÍÎ¼·¤ËÀ¸³èÍÑÉÊ¤äÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÉ¬¤º¡¢3¸Ä¤Î¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1¤Ä¤òÁÄÉã¤ÎÊ©ÃÅ¤Ë¶¡¤¨¡¢»Ä¤ê¤ò1¤Ä¤º¤ÄÁÄÊì¤ÈÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¡£¿©»ö¤òÈ´¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¤Û¤ÉÉÏ¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¡¢·î¤Ë1¸Ä¤Î¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤Ï¡¢ÍÎ¼·¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍÎ¼·¤Ï¸½ºß¤â¡¢¡ÖËÍ¤Ï±Ê±ó¤Î¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤È¼«Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ð º´ÉÙÏº
¥×¥í¥ì¥¹¡õ³ÊÆ®µ»¥é¥¤¥¿¡¼¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£¶áÃø¤Ë¡Ø10¡¦9¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÇ®¤¤Æü¡Ù¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥º¡Ë¡¢¡Ø¥×¥í¥ì¥¹È¯·¡Èë»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£»¨³Ø¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î¹ñ¡¹ ¤ª¤â¤·¤í¥¯¥¤¥º1000¡Ù(¥á¥¤¥Ä½ÐÈÇ)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´Ìä¤òºîÀ®µÚ¤Ó¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô