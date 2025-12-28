¡Ö¤ª¤Ë¤゙¤ê1000±ß¡¢½éÇ¤µë100Ëü±ß¤Î»þÂå¤«゙¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥¹゙¤È¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡ÈÎò»ËÅª³ô¹â¡É¤Î¹Ô¤¯Àè¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ8Ëü±ßÄ¶¤¨¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤³¤ÎÀè¡¢ÆüËÜ¤ÏÄ¶¥¤¥ó¥Õ¥ì¼Ò²ñ¤Ë¡½¡½¡£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º»á¤ÈÅê»ñ²È¤È¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤È´¤¯Åê»ñÀïÎ¬¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ê¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º¡¿1980Ç¯¡¢¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡¤Ë¤ÆÀ¸Ì¿¹©³Ø½¤»Î¤ò¼èÆÀ¡£2006Ç¯ÌîÂ¼ëú·ô¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢M¡õA¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£24Ç¯¥ì¥Ç¥£¡¼¥Ð¡¼¥É¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤òÀßÎ©¡£ºÇ¿·´©¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ÈÃÏÀ¯³Ø¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©´©¡Ë¤¬Â³¡¹½ÅÈÇ¡ª¡Ë
¡Ê¤¹¤®¤à¤é¤¿¤¤¤¾¤¦¡¿1979Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô½Ð¿È¡£ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¢³°»ñ·Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2005Ç¯½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËºÇÇ¯¾¯¤ÇÅöÁª¡£¸½ºß¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¹Ö±é³èÆ°¤Ç¤â³èÌö¡£ÆÈ¼«¤ÎÅê»ñ½Ñ¤ä¤ª¤¹¤¹¤áÌÃÊÁ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡Ø¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤Î¿ä¤·³ô¡Ö¹üÂÀ¡×Åê»ñ½Ñ¡Ù¤¬Ê¸éº½Õ½©¤è¤ê26Ç¯1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¡£Àä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª¡Ë
º£¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡½¡½2025Ç¯10·îËö¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬5Ëü2Àé±ßÂæ¤Ë¾è¤ê»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¤·¤«¤·Â¸µ¤ÎÀ¸³è¼Â´¶¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ß¥ó¡¡º£¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÂÖ¤ÎÈ¼¤Ã¤¿Å¬Àµ¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤ò¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¡£PER¤È¤Ï³ô²Á¤¬°ì³ô¤¢¤¿¤ê½ãÍø±×¤Î²¿ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÉ½¤·¡¢¸½ºß¤Î³ô²Á¤¬Íø±×¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ä¹â¤«³ä°Â¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎPER¤Ï60ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤18ÇÜ¤¯¤é¤¤¡£Å¬Àµ¿å½à¤Ï16¡Á18¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶Ë¤á¤ÆÂÅÅö¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ùÂ¼¡¡Æ±´¶¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¸Ä¿Í¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë2000Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶ÈÁ´ÈÌ¡Ê¶âÍ»¶È¡¢ÊÝ¸±¶È¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î½ãÍø±×¤Ï10Ãû¤«¤é80Ãû¤ËÁý¤¨¡¢¼Â¤Ë8ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËË¡¿ÍÀÇ¼ý¤Ï50¡óÄøÅÙ¤·¤«Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥ß¥ó¡¡°ìÊý¤Ç¾ÃÈñÀÇ¼ý¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ8ËüÄ¶¤¨¤Ï¤¤¤Ä¡©
¿ùÂ¼¡¡¤¨¤¨¡£10Ãû±ß¤«¤é25Ãû±ß¤ÈÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï2005Ç¯¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¡Ö¥È¥ê¥¯¥ë¥À¥¦¥ó¤òµ¯¤³¤¹¡×¤ÈÀ¹¤ó¤Ë¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂç´ë¶È¤òÌÙ¤±¤µ¤»¡¢¼¡¤ËÃæ¾®´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¿¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÉÙ¤¬Å©¤êÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËË¡¿ÍÀÇÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ñÌ±¤Î½êÆÀ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ë¶È¤ÏÆâÉôÎ±ÊÝ¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤ËÁö¤ê¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤º¥È¥ê¥¯¥ë¥À¥¦¥ó¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬³ô²Á¤Î¤ï¤ê¤Ë·Êµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏË¡¿ÍÀÇ¤ò¾å¤²¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸ºÀÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤ËË¡¿Í¤¬ÌÙ¤±¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤Ê¤éÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï10Ç¯¸å¤Ë¤Ï8Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ß¥ó¡¡¤½¤ì¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ê¸«Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È5Ç¯¤Ç8Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ï¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬30Ëü±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬30Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡Ä
¿ùÂ¼¡¡¥¨¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï¿·Ãø¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ÈÃÏÀ¯³Ø¡Ù¤ÇÎò»Ë¤äÃÏÀ¯³Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤òÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎò»Ë¤äÃÏÀ¯³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥¨¥ß¥ó¡¡¤¨¤¨¡£²áµî¤ÎÆüËÜ¤Î³ô²Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ìó40Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢23Ç¯´ÖÄøÅÙ¡¢Ä´À°¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢1878Ç¯¤«¤éÌó40Ç¯´Ö¾å¾º¤·¡¢1920Ç¯º¢¤«¤é½ªÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£½ªÀïÁ°¸å¤Î³ô¼è°úÄä»ß¤ò·Ð¤Æ49Ç¯¤Ë¼è°ú¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢89Ç¯¤Þ¤Ç40Ç¯¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢90Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÄ´À°¡£¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÂ§¤ë¤È¡¢13Ç¯¤«¤éÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¾å¾º¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢53Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Âç¶É´Ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Áê¾ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¦¤¨¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ùÂ¼¡¡ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¨¥ß¥ó¡¡ÊÆÃæ¿·ÎäÀï¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡Ê·ÐºÑÊ¬ÃÇ¡Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ò½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬µòÅÀ¤È¸«¤Ê¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¤·¡¢À½ÉÊ¤âÇã¤¦¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ¸»º¤·¤Æ¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó²óµ¢¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯Îõ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ùÂ¼¡¡º£¸å¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï»ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿Ê¹Ô¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬30Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬1¸Ä1000±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
5Ëü±ß»¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¥¨¥ß¥ó¡¡¤½¤¦¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤ÏÂçÂ´¤Î½éÇ¤µë¤Ï100Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢5Ëü±ß»¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ»ñ»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤è¤êÂ®¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¤³¤³5Ç¯´Ö¤ÇÊª²Á¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç2³äÄøÅÙ¤Î¾å¾º¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ23¶èÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¡¢¹ØÇãÎÏ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é´ë¶È¤â¸Ä¿Í¤â¼Ú¶â¤ä¾ÃÈñ¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¥Ç¥Õ¥ì¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¿Í¤¬»ñ»º¤Î¹ØÇãÎÏ¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ùÂ¼¡¡¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤òÌ²¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¿Í¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤ÏÂç¤¤¯º¹¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£·ë²Ì¡¢Ãæ´ÖÁØ¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÈÂçÈ¾¤ÎÉÏº¤ÁØ¤È¤¤¤¦Ä¶³Êº¹¼Ò²ñ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÃæ´ÖÁØ¤Ç¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÅê»ñ¤¬É¬Í×¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°¤ÎÇÛÅö¤È¤¤¤¦¡ÈÂèÆó¤Î½êÆÀ¡É¤òÆÀ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£»ä¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤È1Ç¯°ÊÆâ¤Ë»È¤¦Í½Äê¤Î¤ª¶â°Ê³°¤ÏÁ´¤ÆÅê»ñ»ñ¶â¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌÃÊÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
