¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Î¥Ñ¥Æ¥ëÄ¹´±¤Ï26Æü¡¢ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥óÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëËÜÉôÄ£¼Ë¤ò¡Ö±Êµ×¤ËÊÄº¿¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¶áÂåÅª¤Ê»ÜÀß¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë·×²è¤òºÇ½ª·èÄê¤·¤¿¡×¤È¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÐÈñÀá¸º¤¬ÁÀ¤¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÅ¾¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÉô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï½éÂåÄ¹´±¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¡ÖJ¡¦¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Õ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡£1975Ç¯´°À®¤Ç´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ï·µà²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Æ¥ë»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬²òÂÎ¤·¤¿ÂÐ³°±ç½õ»ö¶È¤òÃ´¤¦¹ñºÝ³«È¯¶É¡ÊUSAID¡Ë¤¬ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¶áÎÙ¤Î»ÜÀßÆâ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ëÍ½Äê¡£