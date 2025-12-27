【2027年卒就活生】就職人気企業ランキング「女性」　3位オリエンタルランド、2位味の素、1位は？　学情調査

学情は2025年12月1日 、2027年卒学生対象「就職人気企業ランキング」の男女別トップ50を発表した。

「女性」トップ10は？

＜【2027年卒就活生】就職人気企業ランキング「男性」 3位Sky、2位伊藤忠商事、1位は？ 学情調査＞の続きです。

女性部門のトップ10を見ていこう。

1位：東宝、2位：味の素、3位：オリエンタルランド、4位：資生堂、5位：伊藤忠商事、6位：星野リゾート・マネジメント、7位：大日本印刷（DNP）、8位：ロッテ、9位：JTBグループ、10位：集英社となった。

学情は次のように指摘する。

「東宝が前年の4位からトップに躍り出ました。映画を含む『マスコミ（新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ）』は、出版大手が前年より順位をやや落としたものの、10位集英社、11位講談社、12位KADOKAWA、13位ソニーミュージックグループと上位に並びます。16位TBSテレビ、34位NHK（日本放送協会）の放送もランクアップし、トップ50のうち『マスコミ』が16社を占めました」

調査は2025年3月1日〜10月31日、2027年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生を対象にした。有効回答数は1万5492件。調査方法は、（１）Ｒｅ就活キャンパス登録学生へメールにて告知。Web上の入力フォームによる回収、（２）弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収。回答方法は選択式（最大5社）。