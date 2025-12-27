約90の酒蔵がある新潟県。春に開催される酒の陣には、全国各地から日本酒好きが集まる。この酒どころ新潟で帰省や旅行のお土産に日本酒を選びたい人も多いのではないだろうか。利き酒師でもあるフリーアナウンサー新海史子が新潟駅で販売している日本酒について紹介する。

■お気に入りの「久保田」に出会える！新潟市内唯一の直営店

久保田NIIGATAは朝日酒造（長岡市）の直営店。日本酒は久保田シリーズを中心に朝日山や季節限定酒など常時20種類ほどが並んでいます。2025年で発売40周年を迎えた久保田は現在17種類。その中でも最高峰に位置付けられるのが、純米大吟醸の「久保田 萬寿」です。

華やかで上品な香りで、膨らみのある柔らかさの中に、旨味・甘味・酸味が調和し、スッと消える美しい余韻も感じられます。ハレの日の特別な席にふさわしい一本。大切な人への贈り物としても人気の高いお酒です。



上質な日本酒をよりカジュアルに楽しみたい人にオススメなのが「久保田 純米大吟醸」。

華やかな香り、甘味、キレが融合したモダンな日本酒で、和食に限らず、肉料理や洋食、スイーツにも合います。



スタイリッシュなボトルが目を引くのは「久保田スパークリング」。

マスカットのような爽やかな香り、すっきりとした優しい甘みが女性にも人気で、シャンパングラスで乾杯酒に飲むのもオススメです。



直営店でお目にかかれるのが「KUBOTA GIN」。

ジャパニーズベリーや杉の葉やクロモジなど16種類のボタニカルを使用し、口に含むと森や里山の自然に包まれるよう。ほのかに感じる甘味は甘酒をボタニカルに使用しているためで、酒蔵ならではのジンはジン好きに喜ばれること間違いなし！

久保田NIIGATAでお気に入りの一本を見つけてみてはいかがでしょうか♪

■年末年始は特別な「吉乃川」で乾杯！

創業1548年、新潟で最も古い歴史を誇る吉乃川（長岡市）のアンテナショップ。「厳選辛口 吉乃川」や「極上吉乃川」などの定番・人気銘柄のほか季節限定酒など、幅広い商品を揃えています。



年末年始にオススメなのは、いつもより特別感のあるプレミアムなお酒！

華やかな金のラベルの「純米大吟醸 吉乃川」は、穏やかな吟醸香とすっきりとした口当たりの中に、コメの旨みと甘みも感じられます。上品な味わいで、新潟のお正月の定番「のっぺ」にもぴったり。



直営店だからこそ、数量限定の希少なお酒も手に入ります。

桐箱に入った「吉乃川 純米大吟醸 昌和蔵」は、吉乃川の蔵の名を冠した自信作とのこと。芳醇な香りと豊かで膨らみのある味わいで、存在感のあるお酒です。



日本酒初心者の人にもおすすめなのが「酒蔵の淡雪プレミアム」。

純米酒のスパークリングで、アルコール度数は8%と日本酒にしては低め。二次発酵によるきめ細かな泡が心地よく、優しい甘みで飲みやすい日本酒です。

さらに、県外客に人気なのが日本酒の「量り売り」。お酒は季節によって変わる数量限定酒で、720ml（４合瓶）、300ml、180ml（１合瓶）から選ぶことができ、少量サイズのお土産がほしい人にもぴったりです♪



■地元メディアが厳選！上越・妙高・佐渡の銘品がズラリ。角打ちで気軽に立ち飲みも♪

雪国の上質な“食”にこだわった雪國商店。上越・妙高・佐渡エリアに特化した商品が並びます。日本酒や漬物、味噌・醤油などの発酵食品、お酒のおつまみのほか、地元で愛されるソウルフードまで。この商店を運営しているのは上越のケーブルテレビ会社とあって、他では見かけない“知る人ぞ知る”銘品も手に入ります。



お店イチ押しの日本酒は、上越市の頚城酒造が醸す「越路乃紅梅」。

すっきりとした飲み口の中にコメの優しい甘みも感じられ、「辛口派・甘口派」問わず人気があるそうです。

県外には出回らない「新潟限定酒」なので、お土産にもぴったりではないでしょうか。



また、寒いこの季節にオススメなのが、「かんずり」。

かんずりとは、雪にさらしアクを抜いた唐辛子に、米糀、柚子、塩を合わせて熟成させた妙高発祥の発酵香辛調味料のこと。新潟では鍋のお供としてお馴染みですよね。定番は３年熟成。より深いコクと旨みの6年仕込みも人気だそうです。他にもご飯がすすむ、えのき茸、しその実、柚子の皮など、ラインナップも豊富です。



佐渡の商品でオススメなのが、佐渡出身のYouTuber「けえ【島育ち】」さんも推している「いごねり」。

イゴ草という海藻を煮て練り冷やし固めた郷土料理で、酢味噌や醤油などで食べます。日本酒との相性もバッチリです！

店の奥には「角打ち」があり、常時10種類ほどの日本酒をおちょこ１杯から楽しむことができます。角打ちで気に入った日本酒と、雪国の銘品をお土産にしてみてはいかがでしょうか。





新潟駅には、3店舗以外にも新潟の酒蔵の日本酒やワインを販売している「ぽんしゅ館」もあります。利き酒コーナーで、日本酒を楽しみながらお土産の一本を見つけるのも楽しいかもしれませんね。