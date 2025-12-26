この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【無料で無制限動画生成】動画生成AI「Wan 2.6」最速解説：1080p音付き15秒動画を量産できる、Sora 2風のカメオ機能も！」と題した動画を公開。アリババのAIブランド「Wan」が2025年12月中旬に発表した、新AIモデル「Wan 2.6」について解説した。



「Wan 2.6」は、テキストや画像、動画、音声などを統合的に扱うマルチモーダルAIモデルである。最大の特徴は、テキストや画像から最大1080pの高画質で最長15秒の音付き動画を生成できる点だ。さらに、テキスト指示によって複数のカメラ視点を組み合わせた、ストーリー性のある動画の作成も可能となっている。



特に注目されるのが、OpenAIの「Sora 2」に搭載されているカメオ機能に類似した「Starring（主演）」機能だ。この機能を使えば、特定の人物や動物などのキャラクターを事前に参照動画から登録し、そのキャラクターが様々なシーンで活動する新たな動画を生成できる。動画内では、登録したキャラクターに日本語を話させることも可能だという。



動画生成に加えて、画像生成・編集機能も強化された。テキストから写真のようにリアルな画像を生成できるほか、Googleの「Nano Banana」のように、複数の参照画像を組み合わせて新しい画像を生成する機能も実装。参照画像の色味やスタイル、構図などを抽出し、一貫性を保った高品質な画像を生成できる。



「Wan 2.6」は、現在Wanの公式AIプラットフォームのWebブラウザ版で利用可能。無料プランでは、クレジットを消費しないモードを選択することで、生成に時間はかかるものの動画や画像を無制限に作成できる。毎日付与される無料クレジットのほか、より多くの機能が利用できる有料のサブスクリプションプラン（Pro、Premium）も用意されている。