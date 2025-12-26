“良いとこ取り”なモデルかも？

ホンダは2025年12月24日、来年初頭（2026年1月）に千葉県の幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」（以下、TAS2026）の出展概要を公表しました。

【ココが違う！】これが「プレリュードとシビックの差」です（写真で見る）

今回発表となった出展車両は、コンセプトカー3台とレーシングカー1台の計4台です。コンセプトカーのうち2台は、「シビック タイプR」と「プレリュード」を基に作られた車両で、同社の子会社であるホンダ・レーシング（HRC）がカスタマイズを担当しています。

もう1台のコンセプトカーは、「CIVIC e:HEV RS Prototype」というモデルです。ホンダによると、この車両はシビックのハイブリッドモデル「e:HEV」に、新型プレリュードで初搭載されたパワートレイン機構「Honda S+ Shift」を組み合わせた試作モデルとのことです。

シビックと3ドアクーペのプレリュードは、車体プラットフォームをはじめ、基本的なメカニズムの多くを共有しています。しかし、プレリュードはシビックと比べてホイールベースが130mm短縮されており、またサスペンションやブレーキといった足回りは、シビック タイプRのメカニズムをベースに専用のセッティングが施されたものです。

さらに、プレリュードは現在（2025年）シビックには採用されていない、前述のHonda S+ Shiftを搭載しています。このシステムは合計3つのドライブモードに加え、スイッチオン状態で有段ギア車のような疑似制御を行う「S+」スイッチを備えています。

これらを組み合わせることで、プレリュードは静かで快適な走りから、ガソリンエンジンのマニュアル車を思わせる走りまで、1台でさまざまな走行感覚が楽しめるようになっています。

一方、現行シビックのガソリンエンジンモデルには、6速マニュアルミッション専用のスポーティグレード「RS」が設定されていますが、ハイブリッドモデルには同等のモデルがありません。

現在、プレリュードとシビックはこのように棲み分けがなされていますが、TAS2026に出展される「CIVIC e:HEV RS Prototype」はシビックのボディにプレリュードのパワートレインという、いわば“良いとこ取り”の1台となるかもしれません。

なお同イベントについて、ホンダはこのほかにも出展車両があるとしており、詳細はイベント初日の2026年1月9日（金）に発表される見込みです。