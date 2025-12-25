この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【買って良かった車、その後…】新型アウトランダーPHEV納車1年採点! 内装･燃費･加速･安全装備など5項目評価! おすすめ度は何点? | OUTLANDER P EXECTIVE PACKAGE」と題した動画を公開。自身が所有する三菱の新型アウトランダーPHEVについて、納車1年後のリアルな評価を5つの項目で採点している。



ワンソクTube氏は、同車を2024年の「買って良かった車」に選ぶほど気に入っていると語る。1年間で約2400kmを走行した愛車を「外装」「内装」「収納・ユーティリティ」「走り・安全装備」「総合おすすめ度」の5項目で評価した。



特に内装の質感を95点と絶賛し、「国産車の中ではトップクラス」と高く評価している。シート素材には高級本革であるセミアニリンが採用され、新色のブリックブラウンのカラーリングもお気に入りであると述べた。さらに、今回のマイナーチェンジでシートベンチレーションが追加された点も大きな進化だと指摘した。



走行性能については、モーター駆動による「鋭い加速が気持ちいい」と満足げだ。一方で燃費については「正直プラグインハイブリッドとはいえそんなに良くない」と述べ、リッター13.8kmであることを明かした。これは、燃費よりも走りの力強さに性能を振ったパワートレインの特性であると分析している。



最終的な総合おすすめ度は90点と高得点を付けた。価格は決して安くないものの、内外装の質感の高さや走行性能、充実した装備を考慮すれば「コスパは良い」と結論付け、購入を迷っている人の背中を押した。