俳優の波瑠さん（34）と、高杉真宙さん（29）が23日、それぞれのインスタグラムを更新し、結婚を報告しました。2人の活躍を振り返ります。

波瑠さんと高杉さんは連名の文書を投稿し、「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と発表しました。

2人は、2023年にドラマ『わたしのお嫁くん』で共演。共通の趣味であるオンラインゲームで親交を深め、約2年の交際期間を経てゴールインしたということです。

■朝ドラヒロインで飛躍 波瑠のこれまで

事務所の公式サイトによると、波瑠さんは1991年6月17日生まれ、東京都出身。2004年にデビューしました。

飛躍するきっかけとなった作品は、NHK連続テレビ小説『あさが来た』（2015〜2016年）。幕末から明治の大転換期を生き抜いた女性実業家を描いた作品でヒロインのあさ役を演じ、ブレイクしました。

その後も、ドラマ『あなたのことはそれほど』（2017年）、『未解決の女 警視庁文書捜査官』（2018年）、『サバイバル・ウェディング』（2018年）や、映画『弥生、三月-君を愛した30年‐』（2020年）などで次々と主演しました。近年はニュース番組にも出演するなど、幅広く活躍しています。

■高杉真宙は2009年に俳優デビュー 話題作に出演

高杉さんは、オフィシャルサイトによると1996年7月4日生まれ、福岡県出身。2009年に俳優デビューしました。

2014年に、映画『ぼんとリンちゃん』で第36回ヨコハマ映画祭 最優秀新人賞を受賞。2017年には、映画『散歩する侵略者』で第72回毎日映画コンクール スポニチグランプリ新人賞を受賞するなど評価されました。