Insta360が複数のパートナー企業と共同で開発したドローン「Antigravity A1」。かねてより新ブランド発足の報が届いていたが、このほど日本国内で12月18日（金）より販売が開始された。それにあわせて都内で発表会が開催され、今後の展開などが語られた。

製品コンセプトは“没入感”

いわゆる“360°カメラ”で日本国内でもお馴染みとなったInsta360だが、その360°カメラを空に飛ばしてしまおうという斬新なアイデアで誕生したのが今回の「Antigravity A1」。8K撮影に対応する360°カメラを搭載し、「まず飛ばして、あとで構図を決める」というスタイルを提案する。

機体の上下にレンズを搭載する。

機体の下にもレンズを搭載しているため、着陸時にレンズを傷つけないためのランディングギアを備えた

単なる空撮機材ではなく、「飛ぶこと自体を楽しめるプロダクト」とした点がこの製品のコンセプト。既存のドローンとは全く異なるアプローチで、製品のスペックにとどまらない「飛行体験そのもの」をゼロから考え直したという。Antigravity（反重力）という名前には、これまでの常識や枠にとらわれず、新しい体験を生み出したいという思いを込めた。

そのなかでも重要なキーワードが“没入感”で、それを実現するのが製品に付属するVisionゴーグルだ。画面に入るのではなく、その空間に入る、という感覚にこだわった。

発表会ではサンタクロースがデモを実演。Visionゴーグルと右手に握ったグリップモーションコントローラーで操作する

Visionゴーグル内の設定画面の様子

Visionゴーグル内の映像

カメラが捉えた視野のみを確認できるFPV（一人称視点）ドローンとは異なり、ゴーグルを付けた状態で首を振れば360°カメラがとらえた周囲の映像までも見ることができる。その映像からはドローン本体も消えているため、まさに自身が浮遊している感覚を楽しめるとしている。

こうした体験を可能とする点がこの製品の最も重視するポイントであり、その意味でこのVisionゴーグルは欠かせない存在だとのこと。しかし飛行自体には必ずしもゴーグルを必要としないため、そこはユーザーの好みで選択ができる。

Visionゴーグル

グリップモーションコントローラー

日本国内での展開は？

「Antigravity A1」について、日本市場を「すぐに結果を求める市場」とは捉えていないという。現時点では、まずは日本のユーザーの理解を深めていく段階だと位置づけている。

ドローンを飛ばすことに対して規制が多く感じられる日本において、ユーザーの意識も操縦や安全面に不安があると同社は分析。しかしその一方で、ユーザーのドローンへの関心は高いと感じており、規制の壁を感じさせないほど「誰でも簡単に撮影・記録でき、空間を楽しめる」体験を提供し、普及させることを目指していくという。

製品コンセプトとする“没入感”を重視するセットとして、製品には前出のVisionゴーグルとグリップモーションコントローラーが付属しているが、すでに従来の“リモコン形式”を要望する声もあるとのことで、現在、準備を進めているという。

またユーザーからのフィードバックを得るアクションとして、日本各地でワークショップなどのイベントも開催していくという。これらはクリエイターのみでなく一般ユーザーへもオープンにしていくとのこと。良い意見だけでなく、足りない点も含めてユーザーのリアルな声を聞き、それを今後の製品企画に展開していく考えだ。

製品重量はバッテリー含めて249g。これは多くの国で規制が緩和される“250g以下”にこだわった部分。ただし日本国内では規制の範囲内にあり、100g以上の機体に必要な機体登録をしなくてはいけない

Visionゴーグルの前面には映像が映し出され、周囲の人と共有できるようにした。ちなみにゴーグル装着時は、“目視外飛行”の申請が必要。ゴーグルを使用しなければ“目視飛行”となる