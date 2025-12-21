【魚座】週間タロット占い《来週：2025年12月22日〜12月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月22日〜12月28日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では位置にこだわらなければ上手くいきます』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
様々なことがスローな流れになっていると感じるでしょう。世間も周囲の人達も忙しそうにはしているので、自分のテンションだけがずれているように感じてしまうかも知れません。仕事や公の場では言葉での駆け引きをしていきますが、あまり意味がなさそうです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
「自分が不利になっても良い」「自分の好きな気持ちがバレても良い」と覚悟できれば、関係もスムーズに進めていくことが可能です。シングルの方は、他者を操ることが上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの事を変えていこうとし始めます。
｜時期｜
12月22日 一旦停止 ／ 12月28日 イライラすることが続く
｜ラッキーアイテム｜
新幹線
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞