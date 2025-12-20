【ダイソー】の本気感じる、、！ 倍額出してでも欲しい「330円防寒アイテム」

冬本番に向けて防寒アイテムが欲しいけれど、できればコストは抑えたい。そんな人におすすめしたいのが【ダイソー】から登場している「防寒アイテム」。ワンコイン以下とは思えないクオリティで、寒い日の外出を快適にしてくれそうな優秀アイテムが揃っています。まずは気軽に試してみて。

コンパクト ＆ 軽量で持ち歩きに最適

【ダイソー】「折りたたみイヤーウォーマー」\330（税込）

折りたたんでコンパクトにできるイヤーウォーマー。お出かけバッグに常備しておきたくなりそうなアイテムです。耳に触れる内側はファー調素材で、冷たい風からしっかりガード。外側はキルティングデザインでさりげない高見え感が魅力。通勤・散歩・子どもの送り迎えなど、冬のあらゆるシーンで活躍しそうです。

下半身の冷え対策に！

【ダイソー】「ふんわりニットパンツ」\330（税込）

あると便利なニットパンツも330円で登場！ @ftn_picsレポーターのともさんによると「ふんわりとした柔らかい生地で肌触りが良く、モコモコ感がない薄さなのでアウターに響きにくい」とのことで、使いやすい魅力が詰まっています。腹巻き一体型のようなデザインだから、お腹まわりの冷え対策にもぴったり。外出時はもちろん、自宅でのリラックスタイムにもおすすめ。

