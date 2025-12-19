ウルトラマンシリーズ60年の軌跡！大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION」が開催決定

円谷プロダクションは12月19日に、2026年4月から「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」をスタートすると発表しました。

本イベントは、作品の歩みや各エピソードの紹介、ジオラマの展示、ファン参加型企画の開催など、ウルトラマンシリーズ60年の歴史を網羅する大型展覧会。4月に大阪・ひらかたパークで開催されるのを皮切りに、福岡、神奈川など全国を順次巡回する予定です。

1966年7月10日に、テレビに初めてその姿を表し、2026年で放送開始60周年を迎えるウルトラマン。人々に「勇気」や「希望」を届けてきたウルトラマンシリーズの歴史的な節目を記念し、円谷プロダクションは「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」を展開中です。

今回発表された「ULTRAMAN EXHIBITION」は同プロジェクトの目玉企画。50を超えるシリーズ作品やウルトラマン、怪獣による60年の軌跡を辿る内容です。

公開されたティザービジュアルには、昭和・平成・ニュージェネレーションを代表する「ウルトラマン」「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンゼロ」の姿が登場。時代とともに歩んできたウルトラマンシリーズを象徴するようなデザインとなっています。

イベントでは作品の歩みや名エピソードの紹介のほか、ジオラマやフォトスポット、イマーシブな立体映像空間などが多数展示。

また、幼少期に作品を見ていた方や、長年シリーズを応援している方に向け、「ウルトラマンとの思い出写真」を募集するファン参加型企画も実施されます。募集した写真はキービジュアルへの活用や、展示会会場、円谷プロ公式SNSで使用されるとのことです。

「ULTRAMAN EXHIBITION」は2026年4月18日から6月28日までは大阪・ひらかたパーク、7月10日から8月30日までは福岡・北九州市内、9月5日から9月27日までは神奈川・横浜赤レンガ倉庫で開催。チケット情報については2026年1月以降に発表されます。

（C）円谷プロ

