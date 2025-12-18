【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年12月22日〜12月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月22日〜12月28日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『気持ちが辛くても得るものがあるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
神経を張ることが多く気持ちは休まらないですが、その分手に入れていくものは多いです。周りの人達にはそれががむしゃらな人に映るでしょう。仕事や公の場では人当たりの良い人だと思ってもらえます。それが時には都合よく利用されてしまうこともあるようです。
｜恋愛運｜ ★★★★★
沢山のアプローチを用意したり披露したりしていきます。相手に想いを届けられている自信があるようです。予定など決めておきたいことは早めに固めると良い時でしょう。シングルの方は、気分で行動をコロコロ変える人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の味方を増やします。
｜時期｜
12月22日 疲労感がある ／ 12月23日 相手を泳がせる
｜ラッキーアイテム｜
お気に入りのフォーク
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞