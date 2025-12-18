お気に入りのおもちゃを運ぶ猫と、”大好きなもの”が伝わる運び先の光景がかわいすぎるとSNSで話題です。投稿は記事執筆時点で4.2万回再生を突破し、「いっぱい落ちとる！！笑」「あげたい…」「手が水餃子でかわいすぎ」「いっぱい持ってきてえらい」などのコメントが寄せられています。

【動画：おもちゃを持ってきて床に置く猫→何度も繰り返して…まるでコレクターのような『愛おしい行動』】

おもちゃを運ぶ猫

TikTokアカウント『うりちゃん』に投稿されたのは、スコティッシュフォールドで10歳の女の子「うり」ちゃんの、日常を切り取ったとあるワンシーン。この日、うりちゃんはいつものように、お気に入りのおもちゃを口にくわえて運んできたのだそう。

今回うりちゃんが運んできたおもちゃは、緑色のねこじゃらし。しかし辺りを見渡してみると、そこには「モケケ」という、細長い形をした色とりどりのぬいぐるみが大量に転がっていたのだとか。

とくに”大好きなもの”は…？

ただおもちゃをたくさん運んでくるというだけでもかわいいのに、お気に入りのおもちゃが特定のものに決まっているところが、うりちゃんのこだわり。

さらに飼い主さん曰く、新しい”モケケ”をあげると、新しいものから優先して運ぶのだそうです。

もちもちフォルムもかわいい！

また今回の投稿では、うりちゃんのチャームポイントであるクリームパンのようなおててや、もちもちとした全身のフォルムに癒される視聴者も続出。

今回の投稿には「手がもちもちなんだが大型の猫科っぽい！素敵…魅力的…触りたい」「モケケいっぱい落ちとる！！笑」「もけけあげたい」「全てが可愛い」といったコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント『うりちゃん』では、今回登場したうりちゃんのかわいい日常がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『うりちゃん』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。