メッツは１６日（日本時間１７日）、ホルヘ・ポランコ内野手（３２）を２年契約で獲得したことを正式に発表した。複数の現地メディアによると２年総額４０００万ドル（約６２億円）の契約を結んだという。

１４年にツインズでメジャーデビューしたポランコは、２４年にマリナーズに移籍。メジャー１０年目だった今季は１３８試合に出場して、自己最多の２６本塁打を放ち、７８打点、打率２割６分５厘をマークした。これまでは二塁、遊撃が本職だったが、メッツではアロンソが抜けた一塁を託される見込み。メッツは「ポスト・アロンソ」としてメジャー移籍を目指している岡本（巨人）、村上（ヤクルト）の争奪戦にも加わっていたとみられていたが、影響がありそうだ。

メッツのスターンズ編成本部長は「我々はホルヘ（ポランコ）を獲得することができてうれしく思うし、これから２年間大きな活躍をしてくれることを期待している。現状では一塁とＤＨ、場合によっては他のポジションを守ってもらうことを考えている」と声明を発表した。

ポスティングでメジャー移籍を目指している村上の期限は米東部時間の２２日午後５時（日本時間２３日午前７時）に迫っている。岡本の交渉期限は年明けの同２６年１月４日午後５時（同５日午前７時）。