動いても、休んでも快適が続く。季節をまたぐ快適フーディ【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
寒暖差にも、汗にも強い。日常とトレーニングをつなぐ快適アイテム【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのパーカーは、寒暖差のある季節に活躍する、軽量で機能性に優れたフーディのアイテムとなっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ポリエステル素材のスウェット生地は、高い吸汗速乾性とストレッチ性を備え、快適な着心地を提供する。ほどよい肉厚感があり、冬から春にかけての気温変化にも柔軟に対応する。
→【アイテム詳細を見る】
UVプロテクトによる紫外線カット機能と、銀イオンによるポリジン・ステイフレッシュ加工で、抗菌防臭性も確保。左脇にはスマートフォンなどの収納に便利なファスナー付きポケットを備え、ミニマルな収納力も兼ね備えている。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルなデザインとゆとりのあるシルエットは、日常使いからトレーニングシーンまで幅広く対応。機能性と汎用性を両立した一着として、快適な毎日を支える。
寒暖差にも、汗にも強い。日常とトレーニングをつなぐ快適アイテム【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのパーカーは、寒暖差のある季節に活躍する、軽量で機能性に優れたフーディのアイテムとなっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ポリエステル素材のスウェット生地は、高い吸汗速乾性とストレッチ性を備え、快適な着心地を提供する。ほどよい肉厚感があり、冬から春にかけての気温変化にも柔軟に対応する。
→【アイテム詳細を見る】
UVプロテクトによる紫外線カット機能と、銀イオンによるポリジン・ステイフレッシュ加工で、抗菌防臭性も確保。左脇にはスマートフォンなどの収納に便利なファスナー付きポケットを備え、ミニマルな収納力も兼ね備えている。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルなデザインとゆとりのあるシルエットは、日常使いからトレーニングシーンまで幅広く対応。機能性と汎用性を両立した一着として、快適な毎日を支える。