12月20日～1月25日にかけて6回目の個展「せみにんげん」を銀座ヴァニラ画廊で開催し、2026年1月15日に同タイトルとなる作品集『せみにんげん』（玄光社）をリリースする光宗薫さん。芸能活動では、人気バラエティ番組『プレバト!!』では水彩画や色鉛筆画、スプレーアートからストーンアートに至るまで、数々のジャンルで傑作を生み出し続けていますが、出演当初は自身の中で上手く折り合いがつけられず、思い悩んだ時期もあったといいます。

インタビュー前後編の後編では、『プレバト!!』に対する率直な思いや、10代の頃から日々絵を描き続ける理由などを赤裸々に語ってもらいました。

前編： 【光宗薫ロングインタビュー前編】絵を描くことは、間接的に人とつながること。創作活動を続ける理由

『プレバト!!』出演への思い

――光宗さんにとって『プレバト!!』はどのような位置づけでしょうか？ 番組から画材やテーマが指定され、完成した作品には明確な序列がつけられる。純粋な創作活動とは異なるシステムに対する葛藤などはありましたか？

光宗 ハハハ、そうですね。葛藤はありました、スゴく。出演当初はバラエティ番組だと割り切るのが難しかった時期がありました。いろいろ悩んでいるときに当時のマネージャーさんからはよく、「これはバラエティだからね」と言われました。これは私見ですが、『プレバト!!』は、作品の描写の正確性や技術だけにフォーカスして採点する方式で、アートのコンテストではあまり見られません。でも、そういった明確な基準がないと先生方の趣味が反映されてしまい、視聴者の方も納得しにくいのかな、と想像しています。『プレバト!!』の採点方式では主に技術面が評価されますが、私が個展でやりたいことや感性というものは別の側面であって、それを番組で出そうとするとそぐわなくなってしまうんです。ちょっと説明が難しいですが。

――『プレバト!!』の採点方式で評価される絵と、光宗さんが本来描きたい絵には若干のズレがあるということですね。

光宗 そうですね。最初は番組との向き合い方をいろいろ試行錯誤していましたが、今では割り切って、「絵にはこのような楽しみ方もあるよね」と捉えられるようになりました。

――それができるようになったのはいつ頃からでしょうか？

光宗 だいたい3～4年前ですね。『プレバト!!』に出演させていただくようになってから、私の個展には小学生からおじいちゃん、おばあちゃんまで来てくれるようになったし、来場者数も増えたと思います。3年ほど出演をお休みしていた期間もありましたが、そういった展示へのポジティブな影響を感じていたので、番組への復帰を決意できました。今では番組を続ける明確な理由があるので、昔に比べて戸惑いはほとんどありません。

厳しい創作の世界で生き残るために、使える武器はなんでも使う覚悟

――そこはシビアな判断があったんですね。

光宗 私の周りには絵を描いているアーティストの知り合いが多くいますが、みんな頑張っています。絵に限らず創作の世界で生きていくのは難しくて、本当にみんな使える強みはなんでも使っているんです。そう考えると私の武器は芸能活動をしていたことだと思っていて。私より絵の上手い方はこの世にたくさんいますが、番組で絵を見ていただける機会を得られる人は、一握りだと思います。芸能活動をしている自分が負い目になる時期もありましたが、近年はそのポジティブな面にも目を向けられるようになりました。

――初期はモノクロの作品が多い印象ですが、「SEMITOPIA」あたりからカラー作品も増えています。どのような心境の変化があったのでしょうか？

＜個展「SEMITOPIA」（2022年4月開催）＞

光宗 最初は自分の好みだけで絵を描いていましたが、あるときから「客観的にこの絵は見やすいのか」「どのような絵なら家に飾りたくなるのか」といった視点を意識するようになりました。1月に発売する作品集でも、ギチギチに描き込んだモノクロ画だけが何ページも続くと、単調で見づらく集中力が途切れてしまうと考え、今回の作品集も色を付けて見やすくしています。

――「自分の好きな絵」で終わることなく、「他人から見ても魅力的な絵」を意識して描くようになったんですね。

光宗 周囲の意見は意識して取り入れるようにしています。私は自分の作品が全部大好きですが、他人が見ても同じように感じてくれるかどうかは一切自信がありません。だからこそ、自分が素敵だと思う絵と他人からの評価をすり合わせたいんです。

――過去の自分に対するネガティブなお話もありましたが、絵を描き続けることによって自分自身をポジティブに捉えられるようになりましたか？

光宗 今でも自分の人格が好きかと聞かれると、そんなこともないのですが（笑）、作品と人格の自己評価は別物だと思うようにしています。自分の作品はとても好きだけど、人格に関しては自分自身でもマイルドじゃないという自負があるので、反感を買っても「まあ、そうですよね」くらいの感じです（笑）。作品についてはどの作品に対しても真摯に向き合っているし、「これは素敵だ」というポジティブな思いで描いているので、作品を通して肯定的でいたいと思っています。

どんな肩書でも、創作活動を継続していくことが正義

――現在はヴァニラ画廊に所属してアーティスト活動をされていますが、所属の経緯と理由を教えてください。

光宗 初めてヴァニラ画廊で展示をしたのは「ガズラー」ですが、このときは所属せずに野良でやっていました。ヴァニラ画廊は昔から好きな画廊で私とカラーも近く、ずっと作品を展示したいと考えていたので、系列のバーでバイトもしていましたから。

――そういう考えもあったんですね。

光宗 「ガズラー」での展示が終わって、売上などを見て所属することになりました。画廊自体にファンがいることは私にとっても大きなメリットですし、画廊に所属していた方が活動も広がりやすいですよね。

絵を描くことは、健康な人生を送るために欠かせない行為

――これからも絵は描いていくと。

光宗 絵を描かない生活を長いことしていないので、描くことを止めたときに心が健康でいられるのかどうか、不安でもあります。これまで描くことは、健康な人生を送るために欠かせないものでした。最初の個展「スーパー劣等生」が終わったとき、母に対して「いつか、絵を描かなくても大丈夫なようになりたい」と話した覚えがあります。多分、当時はネガティブな感情も含めて絵を描いていたから、そういう発言が出たと思います。でも、今の私と関わりのある人の9割は、絵を描いていることで出会った人たちです。絵を描かなくなると、今の私を構成している多くの要素が変わってしまうと思います。 私は絵を描くことが好きですし、ずっと描き続けてきましたし、今後も健康ならずっと描くつもりです 。絵に対する熱量や愛情は人に伝わるものだし、今後も真摯に取り組みたいです。

――では最後に、自分のやりたいことやキャリアに悩んでいる読者に対してメッセージをお願いします。

光宗 私の場合、不登校になってメイド喫茶でバイトをしたり、モデルをしたり、アイドルをしたり、芸能活動をしたりして絵を描いています。多分、なんでもやってみないと、それが自分に向いているのか、できるかどうかわからないと思うんです。私がアイドルグループに入ったときは、「集団行動ができない」というコンプレックスを解消しなければいけないと思っていました。結局それは無理で、その理由は今もわかりませんが、学校生活と同じで難しかったんです。それ以来、集団で活動することはもう諦めようと決めましたが、「合わなかった」ということも実際にやってみてわかったことです。とにかく少しでも気になることがあれば飛び込んでみる。 実際にやってみて合わないのであれば、なぜ合わないのか、どこが合わないのかを考えてベストな道を手探りで見つける 。結局はそれが一番近道な気がします。

プロフィール 光宗薫（みつむねかおる） 光宗薫（みつむねかおる） 1993年4月26日生まれ、大阪出身。画家、俳優。2011年、モデルとして活動を開始。同年、研究生としてAKB48に加入。体調不良により、12年活動を辞退。2011年頃より独学でボールペン画を描き始める。近年は鉛筆や水彩絵の具、油絵の具など幅広い画材を用いて夢幻的な昆虫や空想の生物等を描く。2026年1月15日に作品集『せみにんげん』（玄光社）を刊行予定。出版記念の個展『せみにんげん』を銀座ヴァニラ画廊で開催。展示期間：2025年12月20日(土)～2026年1月25日(日)（会期中休日 12月29日-1月2日）詳細はこちら（外部サイトに遷移します）。

