彼氏が初の部屋訪問！女の子が絶対見せたくないもの９パターン
彼女の自宅を初めて訪れた瞬間は、何もかもが興味深く感じるもの。とはいえ、軽い気持ちで物色してしまうと、彼女の逆鱗に触れるので注意したいところです。そこで今回は10代から30代の独身女性176名に聞いたアンケートを参考に「彼氏が初めて部屋に来たとき、『これだけは見ないで！』と思うもの」をご紹介します。
【１】彼氏に出会うはるか以前の「かなり太っていた写真」
「ただの恥ですから」（30代女性）など、大好きな彼氏に自分のマイナスイメージを刷り込みたくないために、不本意な容姿を知られたくない人もいるようです。女性のプライドを守るためにも、気軽に彼女の過去の外見について触れないのが無難でしょう。
【２】洗濯機に押し込んだままの「汚れ物」
「単純に恥ずかしいですから」（20代女性）というように、自分の汚い部分を見られることに嫌悪感を抱くケースです。「嫌よ嫌よも好きのうち」と勘違いし、彼女の汚れ物を物色しようとすると、本当に引かれてしまう可能性が高いでしょう。
【３】引き出しの奥にしまってある「元カレとのプリクラ」
「勝手に見ておいて、激怒する。納得いかないですけどね」（20代女性）というように、確実に彼氏が不機嫌になる「昔の思い出」は、絶対に見てほしくない女性が多いようです。処分を強要すると、さらに二人の関係が悪くなりかねないのでやめておきましょう。
【４】衣替えなど何年もしていない「ぐちゃぐちゃのクローゼット」
「確実にだらしないと思われますから」（20代女性）というように、「家庭的ではない女」などとレッテルを貼られるのも、女性には辛いことのようです。普段、整理整頓が出来ている人でも、たまには散らかしっぱなしのことがあるもの。抜き打ちのクローゼットチェックはやめておきましょう。
【５】誰にも明かしたことのない「オタク趣味のグッズ」
「ダサい女と思われるのはツライです…」（20代女性）というように、意外な趣味がばれ、イメージが崩れることを懸念する女性もいるようです。万が一、彼女の秘密を知ってしまった場合は、「別に隠さなくていいのに…」と優しく言ってあげましょう。
【６】秘密にしていた関心ごとが一目瞭然の「検索履歴」
「恥ずかしいものも結構調べているので、絶対に見られたくない」（20代女性）というように、スマートフォンやパソコンは、コンプレックスや知られたくない趣味などの宝庫のようです。「元カレの名前」を検索した痕跡などを目の当たりにしても不快な気分になるだけなので、最初から見ようとしないほうがいいでしょう。
【７】お財布事情が丸わかりになる「給与明細」
「もう奢ってくれなくなるでしょ…」（20代女性）というように、彼氏に必要以上に頼っていたことを隠したがる人もいます。相手の経済力を知ったら、その使い道に口をはさみたくなるもの。息苦しい関係にしたくなければ、彼女のお財布事情は知らないほうがいいかもしれません。
【８】胸の内を赤裸々に記した「日記帳」
「見られたら確実に嫌われる…」（10代女性）というように、女性は日記を読まれることに、究極の恥ずかしさを感じてしまうようです。携帯を見られる恐怖を想像すれば、安易に人の日記を覗こうとは思えなくなるでしょう。
【９】黒歴史が克明に刻まれた「卒業アルバム」
「顔が今と全然違うので勘弁してほしい」（20代女性）というように、女性にとって「卒業アルバム」は、イケていない自分が詰まった恐怖のアイテムのようです。彼女に「見ないで！」と言われたら、ヘタに食い下がろうとせず、素直に諦めるのが賢明でしょう。
見られたくないものを隠すのは普通のこと。それを無理に覗こうとすれば、彼女が気分を悪くしてしまうのも当然です。ここで挙げたものは「勝手に見ない」を、最低限のマナーと心得ましょう。（BLOCKBUSTER）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計176名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】彼氏に出会うはるか以前の「かなり太っていた写真」
「ただの恥ですから」（30代女性）など、大好きな彼氏に自分のマイナスイメージを刷り込みたくないために、不本意な容姿を知られたくない人もいるようです。女性のプライドを守るためにも、気軽に彼女の過去の外見について触れないのが無難でしょう。
「単純に恥ずかしいですから」（20代女性）というように、自分の汚い部分を見られることに嫌悪感を抱くケースです。「嫌よ嫌よも好きのうち」と勘違いし、彼女の汚れ物を物色しようとすると、本当に引かれてしまう可能性が高いでしょう。
【３】引き出しの奥にしまってある「元カレとのプリクラ」
「勝手に見ておいて、激怒する。納得いかないですけどね」（20代女性）というように、確実に彼氏が不機嫌になる「昔の思い出」は、絶対に見てほしくない女性が多いようです。処分を強要すると、さらに二人の関係が悪くなりかねないのでやめておきましょう。
【４】衣替えなど何年もしていない「ぐちゃぐちゃのクローゼット」
「確実にだらしないと思われますから」（20代女性）というように、「家庭的ではない女」などとレッテルを貼られるのも、女性には辛いことのようです。普段、整理整頓が出来ている人でも、たまには散らかしっぱなしのことがあるもの。抜き打ちのクローゼットチェックはやめておきましょう。
【５】誰にも明かしたことのない「オタク趣味のグッズ」
「ダサい女と思われるのはツライです…」（20代女性）というように、意外な趣味がばれ、イメージが崩れることを懸念する女性もいるようです。万が一、彼女の秘密を知ってしまった場合は、「別に隠さなくていいのに…」と優しく言ってあげましょう。
【６】秘密にしていた関心ごとが一目瞭然の「検索履歴」
「恥ずかしいものも結構調べているので、絶対に見られたくない」（20代女性）というように、スマートフォンやパソコンは、コンプレックスや知られたくない趣味などの宝庫のようです。「元カレの名前」を検索した痕跡などを目の当たりにしても不快な気分になるだけなので、最初から見ようとしないほうがいいでしょう。
【７】お財布事情が丸わかりになる「給与明細」
「もう奢ってくれなくなるでしょ…」（20代女性）というように、彼氏に必要以上に頼っていたことを隠したがる人もいます。相手の経済力を知ったら、その使い道に口をはさみたくなるもの。息苦しい関係にしたくなければ、彼女のお財布事情は知らないほうがいいかもしれません。
【８】胸の内を赤裸々に記した「日記帳」
「見られたら確実に嫌われる…」（10代女性）というように、女性は日記を読まれることに、究極の恥ずかしさを感じてしまうようです。携帯を見られる恐怖を想像すれば、安易に人の日記を覗こうとは思えなくなるでしょう。
【９】黒歴史が克明に刻まれた「卒業アルバム」
「顔が今と全然違うので勘弁してほしい」（20代女性）というように、女性にとって「卒業アルバム」は、イケていない自分が詰まった恐怖のアイテムのようです。彼女に「見ないで！」と言われたら、ヘタに食い下がろうとせず、素直に諦めるのが賢明でしょう。
見られたくないものを隠すのは普通のこと。それを無理に覗こうとすれば、彼女が気分を悪くしてしまうのも当然です。ここで挙げたものは「勝手に見ない」を、最低限のマナーと心得ましょう。（BLOCKBUSTER）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計176名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査