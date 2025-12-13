¡ÖºÇ¸å¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×ºå¿ÀÂàÃÄ¤ÎÌ¾¥³¡¼¥Á¤¬°Û¹ñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡¡¡Ö´Ú¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ºÐ¤ò½Å¤Í¤ëËè¤Ë¶¯¤¯¡×
¡¡º£µ¨¤Ïºå¿À¤Î1·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢ÂàÃÄ¤·¤¿¶âÂ¼¶Ç»á¤¬¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅê¼êÅý³ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¶âÂ¼»á¤Ï12·î13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÍèÇ¯¤«¤éKBO´Ú¹ñ¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶âÂ¼»á¤Ïº£µ¨¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºå¿À¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÃ´Åö¡£¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò·ÁÀ®¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºå¿À¤¬2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢10·îËö¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¤¤¿¤À¤ºÇ½ªÅª¤Ë¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î49ºÐ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ºÐ¤ò½Å¤Í¤ëËè¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤¹¤È¤³¤ÎÀè¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤À¿ÈÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñÎÁÍý¤â´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤¦¶âÂ¼»á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅê¼êÅý³ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¡£¡Ö1·³¤«¤é3·³¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Åê¼ê¤ò¸«¤ëÀ¨¤¯½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î°Û¹ñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¢¤¿¤Þ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î±þ±ç¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
