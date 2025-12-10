「今日、何する？」「どこ行く？」「何食べる？」と思ったとき、開くと必ず答えが見つかる書籍、『旬のカレンダー』。1年12ヵ月、四季に合わせてそのとき「旬」の、食べ物、花、レジャー、家事、行事、そして神社参拝やお墓参りの作法……など、お金をかけなくても毎日を充実させるために知っておきたいことを400個以上も紹介しています。今回は、Dr.コパさんに追加で伺った日々の小さな開運法について紹介します。

寝室をきれいにして運気をUP！

寝室は、早めに大掃除をしておきたい場所です。

人は寝ている間に体内から厄を放出していますから、意外に厄が溜まっているのです。

ですから、寝室の大掃除はふだんの掃除では行き届かないベッドの下なども念入りに行いましょう。

また、パジャマは、風水では「着る人の分身」と言われるほど重要な開運アイテムです。

寝ている間にあなたの厄を吸い取ってくれますから、本来は毎日洗濯して、お日様に当ててほしいもの。

最近はジャージやTシャツやスウェットなどの部屋着のまま寝る人も多いですが、開運の視点から言うと、部屋着は部屋着。寝間着は寝間着で役割が違います。

部屋着はパジャマの代用にはなりません。

寝るための専用の服、寝巻き（パジャマ）に着替えてから寝ることで、しっかりと1日の厄を落とすことができ、開運するのです。

もちろん、運気を刷新したいなら、大掃除とともにパジャマを買い替えると効果大ですよ！

『旬のカレンダー』では、普段の生活のなかの、衣食住にまつわる「これやりたかったのに、もう過ぎてる！」「もっと早く知っていれば！」と思うようなことを400個以上も紹介しています。季節感は、意識しなければどんどん日常から失われていってしまいますが、旬のものを味わい、年中行事をたのしむことは、慌ただしい日々のなか、心を落ち着けてくれるだけでなく、開運にもつながりますよ。

