溶岩が“東京タワー超え”の高さに…ハワイ島のキラウエア火山が噴火 3つの火口から溶岩噴き出す 日本人にも人気の観光地
ハワイ島のキラウエア火山が噴火。
画面を覆い尽くす白い噴煙とともに、大量の噴石が迫り来る。
カメラが噴煙に呑み込まれた次の瞬間、噴石による影響で、映像は途切れてしまった。
3つの火口で噴火が発生
これは、アメリカ地質調査所（USGS）のライブカメラが捉えた大規模噴火の瞬間だ。
噴火が発生したのは、ハワイ島のキラウエア火山。6日午前、黒い噴煙とともに真っ赤な溶岩が大量に噴き出した。
噴火は一時、北側の2カ所と南側の1カ所、あわせて3つの火口で発生し、ほぼ同時に溶岩が噴き出した。
アメリカ地質調査所によると、3つの火口で同時に噴火が起こるのは、極めて異例だという。
ひとつの火口では、噴き上がった溶岩の高さが最大で約370mにまで達した。これは、東京タワー（333m）を超えるほどの高さだ。
加えて噴煙は、最大で約6000m以上の高さに達したという。
キラウエア火山があるハワイ火山国立公園は世界遺産に登録されていて、日本人にも人気の観光地だ。
2024年12月から噴火が断続的に続き、今回の噴火は38回目。
これまでのところ被害は確認されていないものの、現地では火山ガスが発生している。
風向きによっては、ガスや噴火に伴う細かな粒子が拡散する可能性があり、アメリカ地質調査所は注意を呼びかけている。
（「イット！」 12月8日放送より）