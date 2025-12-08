Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤âÄØ»³Áñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄŽ¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉŽ£¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿°Õ³°¤¹¤®¤ëÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¾Á°¡Ú2025Ç¯11·îBEST¡Û
¢£¡ÖÏ·ÊÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤¬¥Û¥Æ¥ëÈÇ¤ËÃå¼ê
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç1900Ç¯¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥Û¥Æ¥ëÈÇ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡¢1¡Á3ËÜ¤Î¥¡¼¡Ê¸°¡Ë¿ô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤ò¼ø¤±»Ï¤á¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¥¬¥¤¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥È¥ê¥Ã¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤«¤é¡¢Ï·ÊÞ¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¡×¡Ö¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÉ´²ÖåçÍð¤ÎÂÎ¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¤¬¥É¥Ü¥ó¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤³¤ÎÉ¾²Á¤¬²æ¤¬¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¤É¤ó¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥ï¡¼¥É¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ê¼ø¾Þ¼°¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤äÇØ·Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¹Í»¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¢£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ëÈÇ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
ºÇ½é¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤³¦Åª¤Ê¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¡×¤¬125Ç¯Á°¤«¤é´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºßÆüËÜ¤ÇËèÇ¯´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¡×¤È¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉµþÅÔ¡¦Âçºå¡×¤Î2¼ïÎà¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÄê´ü¤ÇÆàÎÉ¤äÉÙ»³¡¢ËÌÎ¦¡¢¶å½£¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢ÆÃ²½ÈÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¤ÎËÜ¶È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¡£¤æ¤¨¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ï¡Ö¡Ê¼«Æ°¼Ö¤Ç¡ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ 2005Ç¯¡¢ÁÏ¶È¸å105Ç¯¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤Æ³¤¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÈÇ¡×¤òµ¡¤Ë¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦69¥¨¥ê¥¢¤Ç´©¹Ô¡£·ÇºÜ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¿ô¤ÏÀ¤³¦Áí·×¤ÇÌó1Ëü7000¸®¡£2030Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¿ô¤¬100¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
¢ ¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÊñ³ç¤¹¤ëÁí¹ç¥¬¥¤¥É¤Ë¡£9·îËö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¡¢¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¡¢¤¦¤Ê¤®¡¢µï¼ò²°¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë³ªÎÁÍý¡Ä¡Ä¤È¡¢37¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
£ 2000Ç¯Âå¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡¦¥¢¥×¥êÈÇ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢30¥«¹ñ°Ê¾å¤ÎÊ¤ÌÌÄ´ºº°÷¡Ê¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤¬ÁªÄê¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¾ðÊó¤ò¡¢À¤³¦25°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤Ç¡ÖÌµÎÁÄó¶¡¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ Æ±¼Ò¤ÎSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï700Ëü¿Í°Ê¾å¡£¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï350Ëü¿Í°Ê¾å¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ»þ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ½Ìó¤äÍøÍÑ¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ãå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢125Ç¯¤ò¤«¤±¤¿È¯Å¸¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£
¤â¤¦°ìÅÙ¸À¤¦¤¬¡¢¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼ç´ã¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Î¹Àè¤Ç¤ÎÈþ¿©ÂÎ¸³É¾²Á¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Î¥Û¥Æ¥ëÈÇ¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡×¤Ø¤ÈÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¢£³ÊÉÕ¤±¤è¤ê¤âÂÎ¸³·¿¥Û¥Æ¥ë¤òÉ¾²Á
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ë¤ÏÉ¾²Á¥é¥ó¥¥ó¥°¥¬¥¤¥É¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¥ß¥·¥å¥é¥ó¤Þ¤Ç¤â¤¬¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É®¼Ô¤Ïµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢ºòº£¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ë»²Àï¤¹¤ë¿·´é¥é¥ó¥¥ó¥°¥¬¥¤¥É¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡È¿©¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥Û¥Æ¥ë50¡×¤ÎÈ¯É½¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·µ¬»²ÆþÁÈ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î³ÊÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡£·ë¶É¡¢¸Ä¿ÍÅª¹¥¤ß¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¥¬¥¤¥É¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¤é¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÀ¤³¦¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤â¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡ÈÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ë¶È»ÑÀª¤¬·ë²Ì¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÔ»ÔÊÌ¤Ë¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤òÈ¯É½¡¦´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¥Û¥Æ¥ëÈÇ¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÎò»Ë¾å½é¤á¤Æ¤ÎÀ¤³¦Æ±»þÈ¯É½¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥°¥¦¥§¥ó¥À¥ë¡¦¥×¥ì¥Í¥Ã¥¯»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Î74¡ó¤¬Î¹Àè¤òÁª¤ÖºÝ¤Î·èÄêÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤À¤Èµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤Î·Ð±ÄÂ¦¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¶½Ì£¿¼¤¯¡¢82¡ó¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É·ÇºÜ¸å¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤¿¤ÈÅú¤¨¡¢Ìó60¡ó¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¿·µ¬¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨½ÐÅµ¡§±Ñ¹ñErnst ¡õ Young¼Ò¡ÖBeyond the MICHELIN Stars¡×¡Ë¡£²æ¡¹¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÈþ¿©ÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ä¤½¤Î´üÂÔ¤¬¡ÈÎ¹¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëÈÇ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï»ÈÌ¿¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¤é¤·¤µ¡×¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ´ºº¤Ë¤âÈ¿±Ç
¤·¤«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡ÊÊ¤ÌÌÄ´ºº°÷¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤ËÈà¤é¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎ¾Êý¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ´ºº¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÄ´ºº¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«ÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤ó¤Ê´¶Æ°¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤Ë½ÅÅÀ¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥°¥¦¥§¥ó¥À¥ë¡¦¥×¥ì¥Í¥Ã¥¯»á¡Ë
Ï·ÊÞ·Ï¥Û¥Æ¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¥¬¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº°÷¤Ï²¿É´¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ËÄ´¤Ù¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£µÕ¤Ë¡¢¿Íµ¤ÅêÉ¼Åª¤Ë¸Ä¿Í¤Î»×ÏÇ¤ä¹¥¤ß¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë·ë²Ì¤Ç·è¤Þ¤ë¥¬¥¤¥É¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÖÂÎ¸³¤È´¶Æ°¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°Õ³°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë·ë²Ì¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£
¢£´¶Æ°¤âÂÎ¸³¤â¡È¥ß¥·¥å¥é¥ó¹¥¤ß¡É¤ÇÉ¾²Á
¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Öµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ö²á¤´¤·¤¿»þ¤Î²÷Å¬À¡×¤Ë³ÊÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁêÅö¥Ï¡¼¥É¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î¹¥¤ß¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢Ä´ºº¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â125Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤òÍ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿´ÃÏÎÉ¤µ¤äË×ÆþÂÎ¸³¤Î±ü¿¼¤µ¡¢²ÁÃÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾ð½ïÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉ¾²Á¤òÀ¤³¦Åý°ì´ð½à¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤âÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¤Î¤À¡£
¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¤ÎÄ´ºº¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤ÏÁ´°÷¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¸Û¤ï¤ì¤¿¡Ö¼Ò°÷¡×¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Ê¤ÌÌÆ¿Ì¾¤ÎÄ´ºº¤Ç¤¢¤ê¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿ô¥«·î¤«¤é1Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËÜ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¿©»ö¤ä½ÉÇñ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´ººÈñÍÑ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ìÈÌµÒ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¹çµÄÀ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´ºº·ë²Ì¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ê¤è¤¦¤ÇÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È»êÆñ¤Î¶È¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¡×¤È¤¤¤¦µð¿Í¤¬»ý¤ÄÀ³Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¢£¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¦¥Û¥Æ¥ëÁª¤Ó
ºòÇ¯¤Î¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼2024¡×¤ò¡È¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡É¤À¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢µîÇ¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ç¥¡¼¤òÍî¤È¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯É½¸å¤ËÈá´î¸ò¡¹(¤Ò¤¤³¤â¤´¤â)¤Î´¶¾ð¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤Î¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê·ë²Ì¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
À¤³¦¹ç·×¤Ç¤Ï2457¸®¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÌõ¤È¤·¤Æ¤Ï3¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼143¸®¡¢2¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼572¸®¡¢1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼1742¸®¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹ç·×128¸®¤¬¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£3¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼7¸®¡¢2¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼20¸®¡¢1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼101¸®¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¶ËÅì¤Î¾®¹ñ¤ÎÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥°¥¦¥§¥ó¥À¥ë¡¦¥×¥ì¥Í¥Ã¥¯»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¡ÖOMOTENASHI¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÈ¯¾Í¤Ç¤¢¤ëÎ¹´Û¤ÎÊ¸²½¤¬³¤³°¤Ç¤«¤Ê¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤³°¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÂ¿¾¯ÉÔ¼«Í³¡¦ÉÔÊØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¾ö¤äÉÛÃÄ¤ÎÊ¸²½¤ä¸·Ì©¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤ÎÆüËÜÎÁÍý¡¢¿åÃåÉÔ²Ä¤Î²¹ÀôÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤âÁÇÄ¾¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿ÅÀ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤Ç500Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤¹¤ëÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Ö¤¢¤µ¤Ð¡×¤¬ºòÇ¯¤Î2¥¡¼¤«¤é¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ3¥¡¼¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢²¹Àô¡¢ÆüËÜ²È²°¡¢½ãÏÂ¿©¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¸²½¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤äÉô²°ÉÕ¤ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜÎ¹´Û¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤³¤³°µÒ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½¤Á±»û¤ÇÀÅ¤«¤ÊÌë¤ò²á¤´¤¹²ÁÃÍ¤¬À¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£¡Ö¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤âÂç¿Íµ¤
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¥¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥µ¥¦¥Ê¡¼¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¸æ½ÉÃÝÎÓÄâ¡×¡Ê2¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡£·ÏÎó¤ÇÌµÎÁÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¸æÁ¥»³³Ú±à¥Û¥Æ¥ë ¤é¤«¤ó¤ÎÅò¡×¤¬¿Íµ¤¡Ë¤ä¡¢µÒ¼¼¤«¤éÉÙ»Î»³¤ä¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ê1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡Ë¡¢JRÆîÉðÀþ¡ÖÀ¾¹ñÎ©¡×±Ø¿¿Î¢¤Ë½Ð¸½¤·¤¿Éô²°¿ô4¼¼¤Î¤ß¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼½É¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¤È¤¤È¡×¡Ê1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡Ë¤Ê¤É¡¢·è¤·¤Æ²÷Å¬¡õÊØÍø¤À¤±¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë´é¤Ö¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤¡¤Þ¤¡¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢3¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿7¸®¤Ë¤Ï¡¢1Çñ20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£¤·¤«¤·¡¢1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡×¤ä¡Ö¸»»áµþÅÔ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´ü¤òÁª¤Ù¤Ð5Ëü±ß¤òÀÚ¤ë²Á³Ê¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë½É¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À¹â¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤Ï±ß°Â¤Ë´·¤ì¤¿Î©¾ì¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤³¤ÇÃå´ã¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±¼Ò¤Î¥¢¥×¥ê¤ä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï·ÇºÜ½É¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¡£2024Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤Î¿ô¤Ï135¸®¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¿ô¤¨¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢212¸®¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¤â¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ò²Ì´º¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤³¤Î¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Û¥Æ¥ë¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬½ÐÄ¥¤ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¹Ô¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÅìµþÇÏ¶ôÄ®¤Î¡ÖDDD Hotel¡×¤Ê¤É¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüÄø¤Ë¤â¤è¤ë¤¬ÁÇÇñ¤Þ¤ê¤Ç1Ëü3,300±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î¡ÖHOTEL THE KNOT YOKOHAMA¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÆüÄø¤Ë¤è¤ë¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏÁÇÇñ¤Þ¤ê6,900±ß¤Î¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¤À¡£À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOMO¡×¤Ç¤â¡¢¡ÖOMO5·§ËÜ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï1Ëü±ß¤òÀÚ¤ëÉô²°¤â¤Á¤é¤Û¤é¤¢¤Ã¤Æ»×¤ï¤ºÍ½Ìó¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂçÍá¾ì¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½É¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÎ¹¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¶á¤¤¾Íè¡¢³¤³°µÒ¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥·¥å¥é¥ó¼Ò¤¬¡¢1À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ï¿©¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯½ÉÇñ¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥È¤ä·úÃÛ¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢ËÁ¸±¤ä´¶Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢Êë¤é¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤«¤é¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¸«¤Æ²ó¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤¿¤êÍøÍÑ¼Ô¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤ê¤¬²ÄÇ½¡£¤«¤Ä¤Æ´ù¾åÎ¹¹Ô¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢º£¤ä¼ê¤ÎÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ³ÊÃÊ¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Î¹¤¹¤ë´¶Æ°¤Ï100Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉ¾²Á¼´¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤ä³Ê¼°¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬ÌÜÀþ¤Î¡Ö¤¤¤¤½É¡×¤ò¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¤Î¥ê¥¹¥È¤ò»²¹Í¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú3¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡Û
¡¦¤¢¤µ¤Ð¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë
¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦¥Û¥Æ¥ë ¥¶ ¥ß¥Ä¥¤ ¥¥ç¥¦¥È¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë
¡¦¶¯Íå²ÖÃÅ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¡¦¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÅìµþÂç¼êÄ®¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦¥¢¥Þ¥Í¥à¡Ê»°½Å¸©¡Ë
¹ç·×7¸®
¡Ú2¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡Û
¡¦¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥ÉµÜ¸ÅÅç¡Ê²Æì¸©¡Ë
¡¦¸æ½É ÃÝÎÓÄâ¡Êº´²ì¸©¡Ë
¡¦²í½ö±ñ¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡¦THE HIRAMATSU ·Ú°æÂô ¸æÂåÅÄ¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë
¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥»¥Ï¥¦¥¹¡Ê¹áÀî¸©¡Ë
¹ç·×20¸®
¡Ú1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡Û
¸ÅÌ±²È¤ò²þÃÛ¤·¤¿Î¹´Û¤ä¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¸ÄÀÇÉ¥Û¥Æ¥ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¹ç·×101¸®

¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯11·î6Æü¡Ë
¡Ê¿©¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ »³¸ý Ëú»Ò¡Ë