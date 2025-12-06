乃木坂46川崎桜、TGC初出演 ステージトップでのウインクにドキッ【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】乃木坂人気メン、新スタイリングで印象ガラリ
川崎は、現代のエッセンスを加えたヴィンテージルックを着こなし、美しいスタイルを披露した。印象的なストレートヘアをウェービーヘアへとイメージチェンジし、スカーフをオン。ステージトップで見せた華麗なウインクには会場中が心を奪われた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂人気メン、新スタイリングで印象ガラリ
◆川崎桜、ヴィンテージルックで登場
川崎は、現代のエッセンスを加えたヴィンテージルックを着こなし、美しいスタイルを披露した。印象的なストレートヘアをウェービーヘアへとイメージチェンジし、スカーフをオン。ステージトップで見せた華麗なウインクには会場中が心を奪われた。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】