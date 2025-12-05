

高松市内のうどん店・年明けうどん

香川県が普及を目指している「年明けうどん」。2026年に提供する店舗を12月６日から特設サイトに掲載します。香川県内111店に加え、岡山県８店、東京都３店の合わせて122店がラインナップされています。

年明けうどんは、「純白のうどんに赤いトッピングを添え、元旦から15日までに食べて、その年の幸せを願う」というものです。

ユニークなものは、善通寺市の本格手打あかみち「白味噌香る鮭とイクラの親子年明けうどん」（1月1日～提供）、高松市のたもや本店・三条店・勅使店・林店「いちごあんピンクたい焼きトッピング年明けうどん」（1月2日～提供）、高松市のうどん田中「オリーブ牛と讃岐コーチンの温玉ぶっかけ」（1月1日～提供）などがあります。

元旦に初詣や行楽地へ出かける人は、琴平町のこんぴらうどん参道店「あん餅入りさぬきの年明けうどん」（1月1日～提供）、栗林公園内の花園亭「あん餅雑煮うどん」（1月1日～提供）などがおすすめです。

スマートフォンからマップを利用し、店までのナビゲーションが可能です。サイトは年明けうどんのHPまで。