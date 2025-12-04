LE SSERAFIMサクラ、商品化話題の手編みグッズ一挙公開「センス抜群」「合わせ方も参考になる」の声
【モデルプレス＝2025/12/04】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が12月3日、自身のInstagramを更新。編み物の作品を多数公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳人気K-POPメンバー「器用で尊敬」手編み作品身につけた冬コーデ
5日に自身の編み物ブランド「KKUROCHET」のHoliday Editionを発売するサクラ。今回の投稿ではマフラーやチャーム、フォトカードケースのほか、ファンが自分で作ることができるDIYキットを実際に作成したものなどの商品を一挙に公開した。ベージュのフード付きスカーフには、厚手のコートを合わせて冬らしいコーディネートを披露している。
この投稿には「大人っぽい」「マフラーとの合わせ方参考になる」「冬コーデが素敵」「センス抜群」「暖かそうで可愛い」「絶対ゲットしたい」「器用で尊敬」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
