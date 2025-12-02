大型犬を飼いたがる夫にイライラ…「かわいい」だけで責任を考えない姿に不安【ママリ】

「かわいいから」「欲しいから」そんな気持ちだけで犬を飼いたがる夫に、思わずモヤモヤしてしまうのも無理はありませんよね。ペットを迎えるというのは、ただの癒やしではなく“命を預かる”という大きな責任が伴うこと。



毎日の世話や費用、しつけ、健康管理など、どれも簡単なことではありません。それを軽い気持ちで進めようとする夫を見ると、「私が世話をしないといけない？」と不安やイライラを感じるのも当然です。



本当は、夫婦でしっかり話し合ってお互いが納得したうえで、支え合いながら迎えられるのが理想ですよね。

ママリに寄せられた声

ママリには、「かわいいから」「欲しいから」だけでは飼えないという声が多く寄せられています。

犬を飼うのなら一人人間が増えるという覚悟が必要と言ってました。お金も労力も人一人分使うと。 出典：

犬を迎えるというのは、“家族がひとり増える”くらいの覚悟が必要なこと。日々の世話に加え、病気や老後のケアまで考えると、現実は想像以上に大変です。



それでも「家族として最後まで責任を持つ」という意識があるかどうかが、ペットを迎えるうえでいちばん大切なのかもしれません。

ペットを飼う前に、家族全員で迎える覚悟を

ペットを飼うということは、新しい家族が増えるということ。そのかわいさの裏には、想像以上に大きな責任が隠れています。特に犬は寿命も長く、体調管理や毎日の世話、医療費など、長期的な覚悟が必要です。



一時の感情やかわいさだけで決めてしまうと、後から大きな負担や後悔につながってしまうこともあります。「誰がどの世話を担当するのか」「費用はどのくらいかかるのか」を、家族で現実的に話し合うことが大切です。



無理をして飼ってしまえば、結局は家族みんなが苦しくなってしまうかもしれません。お世話の負担や費用をしっかり共有し、納得してから迎え入れることが、ペットも家族も幸せに過ごすための第一歩になりそうです。

