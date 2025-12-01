「もう9歳だもんね…」娘の成長に涙した母に1万いいね「もっと伝えたら良かった」「不覚にも泣いた」【ママリ】

ある日突然やってきた「卒業宣言」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、なりたりえ(@rienarita)さんの投稿です。

なりたりえさんは、寝る前には必ず娘さんのほっぺに チューをしていたそうです。しかしある夜、いつものように「おやすみ」と言ってチューしようとしたところ…。

いつか、手が離れても・・・（再掲）

1/2

これは泣けますね。親として、子どもの成長をうれしく思う一方で、少しずつ手が離れていく寂しさに気づいてしまう瞬間…。それでも、たとえ手が離れても、心はいつまでもつながっている。そんな温かい気持ちになりました。



この投稿には「我が子はもう私より大きくなってしまいましたが、母ちゃん、母ちゃんて言われてた時にもっともっとギューとして大好き、大好きと伝えたらよかったです。涙が…。」「不覚にも泣いてしまった…ありがとうございました！」といったリプライがついていました。ホロっと泣ける感動の投稿でした。

