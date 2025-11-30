ブロッコリー「20倍以上の抗酸化作用」食べない理由がない「食べる美容液」





効果てきめんのスーパーフード

「最近、顔のシワが気になってきた…」「昔と比べて、肌のハリがなくなってきた気がする…」 年齢を重ねていくにつれて、どうしても見た目にも衰えが出てきてしまうもの。そこで、毎日たったの約100円-200円、食べ続ければ−5歳も夢じゃない？ そんな注目を集めている魔法のような食材をご紹介。 （本記事では、成分や一般的な活用法について紹介しています。効果の感じ方には個人差があり、すべての方に同じ結果が得られるとは限りません）

その名も「ブロッコリースプラウト」。スーパーで見かけたことがある、あるいはすでに摂っている方も。「ブロッコリーの新芽？そんなものが若返りに効くの？」と思った方もいるかもしれません。



しかし、ブロッコリースプラウトには、、強力な抗酸化作用を持った「スルフォラファン」という成分が豊富に含まれているのです。これは抗酸化・解毒作用が非常に強く、ブロッコリースプラウトには成熟ブロッコリーの約20〜100倍が含まれているというもの。デトックス効果や美肌効果、脂肪燃焼促進効果など、嬉しい効果が満載。まさに、「食べる美容液」と呼ぶにふさわしい食材なのです。





肌のターンオーバーを促進

紫外線ダメージの修復を強力にサポート

脂肪燃焼の促進

デトックス効果で透明感アップ



つまり、美肌・アンチエイジング・ダイエットという、美容の三大テーマを一度にサポートしてくれる、まさに「食べる美容液」といっても過言ではないスーパーフード。サラダにトッピングするだけでOKという手軽さも魅力。







「老けないメカニズム」話題のスーパーフードの効能を解説

≫【劇的に若返る習慣】 ポイントは糖化と抗酸化 「続けることでマイナス5歳」の新習慣