今年もあっという間に年末年始に突入！　ということで、今回２人が作るのはホリデーシーズンにぴったりな「唐揚げクリスマスツリー」。インパクト抜群のビジュアルは、パーティーで盛り上がること間違いなしです♪

みきママ：メリークリスマース！

小山：メリクリ〜！

みきママ：まずは鶏肉を直接フライパンに入れちゃうよ！　えいっ！（と、フライパンに鶏肉をIN）

小山：え！？　待って、今日は何を作るの？（笑）

みきママ：あ、説明せずに始めちゃった（笑）。クリスマスといえばチキンです！　チキンを揚げてツリーを作るよ♪

小山：唐揚げなのに、フライパンに油を入れなくていいの？　コンロの火もついてないよ？

みきママ：大丈夫。むしろ、火はまだつけちゃダメ！

小山：これでいいんだ。へぇ〜！

小山さんの顔が小さいのわかる！鶏肉を使ってお料理していきます！


みきママ：しかも今回使う油は、大さじ2でOK。

小山：この量でいいんだ！　揚げ物の油って、使ったあとに固めて捨てるじゃん。これだけ油が少なかったら、その処理しなくて済むよね？

みきママ：そうなの。良いこと尽くし！

みきママ：フライパンの中で、鶏肉に塩を揉み込んで片栗粉をつけるよ♪ もうこれで唐揚げ衣の完成！

小山：切らずに、もう揚げていいんだ！

みきママ：油は、フライパンの鍋肌に沿って回し入れてね。そうすれば自然と全体に油が回るようになるから。

小山：OK〜。

みきママ：フライパンに火をつけたら、鶏肉はこのまま放っておいてOK！　今のうちに野菜を準備しておこう。まずはブロッコリー！

小山：（ハサミを持って）あれ、これ“関孫六”じゃん！？

みきママ：ほんとだ、関孫六だ！！！　偶然！？

小山：偶然（笑）。これ、俺のYouTubeでみきと爆買いする動画を出したんだけど、そのときにハンズさんで見つけたブランドなんだよね。

みきママ：そうそう。関孫六すごいよね！　関孫六で切ろう！　関・孫・六！！！（と、２人でポーズ）

小山：（ハサミでブロッコリーをカットして）この切れ味、気持ちいい〜。

みきママ：さすが日本一のハサミ！　これがあれば、一生包丁使わないかも？っていうくらい、すごい！

小山：関孫六、半端ない！

みきママ：再会できてよかったね！　ここであの動画とつながるとは思わなかったよ（笑）。

小山：皆さんも、お時間あるときにぜひ動画見てみてくださーい（笑）。

小山：切ったブロッコリーはレンジでチン？

みきママ：そう！　600Wで5分ね。

小山：はーい。ブロッコリーは、茹でるより蒸すほうが栄養価がキープできるって聞いたよ。

みきママ：そうそう。よく知ってるじゃん！

小山：筋トレチームはよくブロッコリーを食べるから。俺はカロリーを抑えたいから、いつも塩とオリーブオイルで味付けして食べてるよ。

みきママ：塩とオリーブオイルだけ…？　おいしいの！？

小山：うまいんだって（笑）。

みきママ：ほかの野菜もどんどん切っていこう。次はレンコン！　キレイに洗って、皮ごと使うよ♪

小山：皮付きのレンコンっておいしいよね。どうやって切るの？

みきママ：丸のまま、1cm幅くらいの輪切りでOKだよ。

小山：あ、もうすぐブロッコリーの加熱が終わるよ。３、２、１…

みきママ：すぐ開けたがる（笑）。

小山：できた！

みきママ：そろそろチキンの様子もチェックしてね。唐揚げになっているでしょうか！？

小山：（鶏肉を裏返して）うわ、すごい！　いいね〜。あんなに少ない油で、いい感じにカリカリになってる！

みきママ：もう揚げ物は大さじ2でOK！

小山：さっき切ったレンコンはどうするの？

みきママ：レンコンはフライパンに追加して炒めるよ。

小山：レンコンもレンジでチン、じゃないんだ？

みきママ：鶏肉から出た油で炒めると、グッとおいしくなるからね♪　鶏肉もこのタイミングで一口大にカットしてね。

小山：洗い物を増やしたくない、いかにも“みきママの料理”って感じがするわぁ〜（笑）。

唐揚げクリスマスツリー

【材料】

鶏もも肉…3枚

れんこん…1節

ブロッコリー…1株

黄色いパプリカ…1個　

ミニトマト…1パック

大根 …1本

A

BBQソース

ケチャップ…大さじ6

醤油大さじ…1

水大さじ…2

顆粒コンソメ…小さじ1/2

砂糖…小さじ1

＜作り方＞

（1）バーベキュー味の唐揚げを作る

鶏もも肉に塩胡椒、片栗粉を揉み込み、蓋をして5分ずつ揚げ焼きし、出てきた油でレンコンを炒め、レンコンだけ取り出し、Aを入れて炒める。

（2）盛り付ける

大根に揚げた唐揚げと茹でたブロッコリー、炒めたレンコンをつまようじで刺してツリーにし、最後に黄色いパプリカを星型に切って、爪楊枝で刺して出来上がり。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official

＜スタッフ＞

調理／みきママ　撮影／福井麻衣子　スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca）　スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ　ヘア&メイク／宮川幸　取材・文／岸野愛

＜衣装協力＞

みきママさん▶ニット/￥2,990/パンツ/￥3,490/共にAMERICAN HOLIC(アメリカンホリック)/共にAMERICAN HORIC プレスルーム(アメリカンホリック プレスルーム)