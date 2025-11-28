NEWS小山慶一郎×みきママ姉弟神シンクロ！油たった大さじ2で作る“奇跡のクリスマス料理”
今年もあっという間に年末年始に突入！ ということで、今回２人が作るのはホリデーシーズンにぴったりな「唐揚げクリスマスツリー」。インパクト抜群のビジュアルは、パーティーで盛り上がること間違いなしです♪
みきママ：メリークリスマース！
小山：メリクリ〜！
みきママ：まずは鶏肉を直接フライパンに入れちゃうよ！ えいっ！（と、フライパンに鶏肉をIN）
みきママ：あ、説明せずに始めちゃった（笑）。クリスマスといえばチキンです！ チキンを揚げてツリーを作るよ♪
小山：唐揚げなのに、フライパンに油を入れなくていいの？ コンロの火もついてないよ？
みきママ：大丈夫。むしろ、火はまだつけちゃダメ！
小山：これでいいんだ。へぇ〜！
みきママ：しかも今回使う油は、大さじ2でOK。
小山：この量でいいんだ！ 揚げ物の油って、使ったあとに固めて捨てるじゃん。これだけ油が少なかったら、その処理しなくて済むよね？
みきママ：そうなの。良いこと尽くし！
みきママ：フライパンの中で、鶏肉に塩を揉み込んで片栗粉をつけるよ♪ もうこれで唐揚げ衣の完成！
小山：切らずに、もう揚げていいんだ！
みきママ：油は、フライパンの鍋肌に沿って回し入れてね。そうすれば自然と全体に油が回るようになるから。
小山：OK〜。
みきママ：フライパンに火をつけたら、鶏肉はこのまま放っておいてOK！ 今のうちに野菜を準備しておこう。まずはブロッコリー！
小山：（ハサミを持って）あれ、これ“関孫六”じゃん！？
みきママ：ほんとだ、関孫六だ！！！ 偶然！？
小山：偶然（笑）。これ、俺のYouTubeでみきと爆買いする動画を出したんだけど、そのときにハンズさんで見つけたブランドなんだよね。
みきママ：そうそう。関孫六すごいよね！ 関孫六で切ろう！ 関・孫・六！！！（と、２人でポーズ）
小山：（ハサミでブロッコリーをカットして）この切れ味、気持ちいい〜。
みきママ：さすが日本一のハサミ！ これがあれば、一生包丁使わないかも？っていうくらい、すごい！
小山：関孫六、半端ない！
みきママ：再会できてよかったね！ ここであの動画とつながるとは思わなかったよ（笑）。
小山：皆さんも、お時間あるときにぜひ動画見てみてくださーい（笑）。
小山：切ったブロッコリーはレンジでチン？
みきママ：そう！ 600Wで5分ね。
小山：はーい。ブロッコリーは、茹でるより蒸すほうが栄養価がキープできるって聞いたよ。
みきママ：そうそう。よく知ってるじゃん！
小山：筋トレチームはよくブロッコリーを食べるから。俺はカロリーを抑えたいから、いつも塩とオリーブオイルで味付けして食べてるよ。
みきママ：塩とオリーブオイルだけ…？ おいしいの！？
小山：うまいんだって（笑）。
みきママ：ほかの野菜もどんどん切っていこう。次はレンコン！ キレイに洗って、皮ごと使うよ♪
小山：皮付きのレンコンっておいしいよね。どうやって切るの？
みきママ：丸のまま、1cm幅くらいの輪切りでOKだよ。
小山：あ、もうすぐブロッコリーの加熱が終わるよ。３、２、１…
みきママ：すぐ開けたがる（笑）。
小山：できた！
みきママ：そろそろチキンの様子もチェックしてね。唐揚げになっているでしょうか！？
小山：（鶏肉を裏返して）うわ、すごい！ いいね〜。あんなに少ない油で、いい感じにカリカリになってる！
みきママ：もう揚げ物は大さじ2でOK！
小山：さっき切ったレンコンはどうするの？
みきママ：レンコンはフライパンに追加して炒めるよ。
小山：レンコンもレンジでチン、じゃないんだ？
みきママ：鶏肉から出た油で炒めると、グッとおいしくなるからね♪ 鶏肉もこのタイミングで一口大にカットしてね。
小山：洗い物を増やしたくない、いかにも“みきママの料理”って感じがするわぁ〜（笑）。
唐揚げクリスマスツリー
【材料】
鶏もも肉…3枚
れんこん…1節
ブロッコリー…1株
黄色いパプリカ…1個
ミニトマト…1パック
大根 …1本
A
BBQソース
ケチャップ…大さじ6
醤油大さじ…1
水大さじ…2
顆粒コンソメ…小さじ1/2
砂糖…小さじ1
＜作り方＞
（1）バーベキュー味の唐揚げを作る
鶏もも肉に塩胡椒、片栗粉を揉み込み、蓋をして5分ずつ揚げ焼きし、出てきた油でレンコンを炒め、レンコンだけ取り出し、Aを入れて炒める。
（2）盛り付ける
大根に揚げた唐揚げと茹でたブロッコリー、炒めたレンコンをつまようじで刺してツリーにし、最後に黄色いパプリカを星型に切って、爪楊枝で刺して出来上がり。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
＜スタッフ＞
調理／みきママ 撮影／福井麻衣子 スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca） スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ ヘア&メイク／宮川幸 取材・文／岸野愛
＜衣装協力＞
