¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë12ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡ª¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð´é¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×´¶Æ°¤ÎÍýÍ³¡§½ê¤µ¤ó¤Î¤½¤³¤ó¥È¥³¥í
¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë8»þ¡Ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢11·î21Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥Ã¥º¡ª¼Â¤Ï¥¹¥´µ»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë12ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡ª¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð´é¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×Èþ¤·¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
Âç¿Í´éÉé¤±¤Î¥¹¥´µ»¤ò¤â¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥Ã¥º¤ËÌ©Ãå¡ª
1¿ÍÌÜ¤ÏÊ¡²¬¸©¤Ë½»¤à12ºÐ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥Ã¥º¡¦Í¥¿´¤¯¤ó¡£
¥¹¥´µ»¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ä·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ2m¤Û¤É¤ÎÄà´È¡£·ÌÎ®Äà¤êÍÑ¤Î¥ê¡¼¥ë¤Ê¤·´È¤ò2ËÜ1ÁÈ¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£Ä¹¤¯¤Ä¤Ê¤²¤¿¤ê¡¢Ã»¤¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¥Ö¥É¥¦¾õ¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï²°³°¤Î¹¤¤¾ì½ê¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç±«¤ä¶¯É÷¤ÎÆü¤Ï¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¤½¤Î¥¹¥´µ»¤È¤Ï¡©
Í¥¿´¤¯¤ó¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥Ã¥º¡£Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÅìµ®Çî¤â¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡ª¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£
2ËÜ¤Î´È¤Î´Ö¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1ÅÙ¤Ë100¸Ä°Ê¾å¤Î¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â¤â²ÄÇ½¡£¥Ö¥É¥¦¾õ¤Î¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ä¡¢Ä¶µðÂç¤Ê¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤Ï¥·¥ã¥Ü¥ó±Õºî¤ê¤Ë»ÈÍÑ¡£³ä¤ì¤ë½Ö´Ö¤ËÎÉ¤¤¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¹á¤ê¤Î¿©´ïÍÑÀöºÞ¤ò»È¤¦¤Î¤¬Í¥¿´¤¯¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥Á¡¼¥à¡ÖSMILING¡×¤Î¥·¥ã¥Ü¥ó¤¿¤¤¤Á¤ç¡¼¡¦µÈ²¬½¨µó¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤¿¤³¤È¡£¡ÖËÍ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð´é¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢2Ç¯Á°¤ËµÈ²¬¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£2¥«·î¤ÎÆÃ·±¤ò·Ð¤Æ¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì»Õ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¤Û¤ÜËè½µ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤ÏÊüÁ÷Éô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÍ¥¿´¤¯¤ó¡£¾Íè¤Ï¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì»Õ¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆóÅáÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥Ã¥º¤Ï¡¢14ºÐ¤Î¿´²Ö¤Á¤ã¤ó¡£
ºî¶È»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ5¡Á6»þ´Ö¡£ºÂ¤êºî¶È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
iPad¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÓÊÂ¤ß¤ä´ØÀá¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯´Ñ»¡¤·¡¢¥¹¥´µ»¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥´µ»¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê´Ý¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÉÁ¤Ï¢¤Í¤ëÆÈ¼«¤Îµ»Ë¡¡Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢¡¼¥È¡×¡£9ºÐ¤Îº¢¤Ë»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³¨¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆÈ³Ø¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈºÙ¤«¤¤ºî¶È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ï»°³Ñ¤ä»Í³Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ´Éô¤Ä¤Ö¤À¤È¿§¤¬ÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ÏÌó100ÅÀ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤Î¥È¥é¤Î³¨¤Ï¡¢´é¤À¤±¤Ç700°Ê¾å¤Î¤Ä¤Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë½é½ÐÅ¸¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Conoca¤È¤·¤Æ¸ÄÅ¸¤äÅ¸¼¨²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢¡¼¥È¤Ì¤ê¤¨¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤â½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï·§ËÜ¤ÎÎ¹´Û¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ÇÂçºî¤ËÄ©ÀïÃæ¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¾Íè¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÌîÀ¸Æ°Êª¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç´Ñ»¡¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
