高橋文哉、“ゴチ仲間”小芝風花は「ムードメーカー的な存在なんですよ」
俳優の高橋文哉（24歳）が、11月25日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。12月9日放送のスペシャルウィークのゲストである女優・小芝風花（28歳）について、「ムードメーカー的な存在なんですよ」と語った。
高橋文哉が、12月9日のスペシャルウィークに小芝風花がゲストに来てくれると告知し、「2023年放送のドラマ『フェルマーの料理』でで共演いたしまして、『ぐるナイ』の『ゴチになります！』では共にレギュラーメンバーとして、2年を過ごしておりまして。2023年にフェルマーで初共演で出会わせていただいて、その次の年の1月から『ゴチ』が始まって、だから3年連続というか、ずっと一緒なんで、結構濃いというか」と話す。
高橋によると「風花さん、もう本当に明るい人だし、関西の人なんでよく喋るし、ムードメーカー的な存在なんですよ。『ゴチ』においても、終わった後にご飯に行ったりとか……『ゴチ』終わった後にご飯食べるんかい！って思ったと思うんですけど、みんな意外と食べるんですよ。で、終わった後に、ちょっとみんな飲みに行きましょうか、みたいなこと言うのも絶対風花さんだし、なんか収録が終わった後に『来週のゴチの後、皆さん何してます？』とかをみんなに聞いてもらってくれるのも風花さんなんですよ。それってたぶん本来1番年下の僕がやるべきことなんですけど、いつも風花さんに甘えさせていただいちゃって」と語った。
