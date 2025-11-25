クラシカルかつ洗練された印象に♡ アクセントになる【CELINE】のヘアアクセをご紹介！
1年間頑張った自分に、ちょっと特別な“ご褒美”を贈りませんか？そこで今回は、金川紗耶とともに上品さをアピールできる「CELINE」のヘアアクセをご紹介します。“トリオンフ”のモチーフは、いつもより自信が持てるワンポイントになること間違いなし♡
CELINE -セリーヌ-
フランスのラグジュアリーメゾンであるセリーヌは、1945年にパリで設立。
創造性とクラフツマンシップを融合し、パリジャン・シックを象徴するブランドに。
エレガントでありながらも、実用性を重視し、時代を超えて愛されている。
品格の象徴・トリオンフを髪にまとう。いつもより自信が持てるワンポイント
今日は、今日だけは、だれよりも可愛くありたい。そう願う日が女のコにはある。
とっておきのお洋服をまとって、研究を重ねたメイクを施して。それでもまだ自信が持てない。
そんなとき、ごほうびで手に入れたセリーヌのヘアアクセをつけてみた。
なんて心強いのだろう。控えめでありながらも、確かに輝きを与えてくれるその輝きが、曇っていた表情を晴れやかに変えてくれた。
大丈夫、今日の私はきっとだれよりも可愛い。
Cordinate 赤いカーデが目を引く温かみのある冬ルック
ほっこりとした赤とベージュのスタイリングを、引き締める黒の小物。2026年スプリングコレクシ ョンの新作バッグは現在、伊勢丹新宿POPUPにて展開中。
他店舗でも順次展開。エレガントからカジュアルまでコーデを選ばず取り入れられる万能なアイテム。
Item チェックリボンヘアクリップ
シンプルなコーデのアクセントに最適な秋冬らしいチェック柄。
Item ヘアクリップ
秋冬にぴったりなブラウンカラーのトリオンフがどんな髪色でもよく映える。
Item レザーヘアクリップ
髪型を選ばずに取り入れやすい♡ レザーでしゃれ感を格段にUP。
Item シュシュ
さっとまとめるだけで上品さをアピールできちゃうトレンド小物。
Item ブラックリボンヘアクリップ
ガーリーな雰囲気を底上げしてくれるリボンはやっぱり頼れる♡
撮影／三瓶康友（モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／笠原百合 ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海