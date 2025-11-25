クラシカルかつ洗練された印象に♡ アクセントになる【CELINE】のヘアアクセをご紹介！

CELINE -セリーヌ- フランスのラグジュアリーメゾンであるセリーヌは、1945年にパリで設立。 創造性とクラフツマンシップを融合し、パリジャン・シックを象徴するブランドに。 エレガントでありながらも、実用性を重視し、時代を超えて愛されている。

品格の象徴・トリオンフを髪にまとう。いつもより自信が持てるワンポイント 今日は、今日だけは、だれよりも可愛くありたい。そう願う日が女のコにはある。 とっておきのお洋服をまとって、研究を重ねたメイクを施して。それでもまだ自信が持てない。 そんなとき、ごほうびで手に入れたセリーヌのヘアアクセをつけてみた。 なんて心強いのだろう。控えめでありながらも、確かに輝きを与えてくれるその輝きが、曇っていた表情を晴れやかに変えてくれた。 大丈夫、今日の私はきっとだれよりも可愛い。

Cordinate 赤いカーデが目を引く温かみのある冬ルック ほっこりとした赤とベージュのスタイリングを、引き締める黒の小物。2026年スプリングコレクシ ョンの新作バッグは現在、伊勢丹新宿POPUPにて展開中。 他店舗でも順次展開。エレガントからカジュアルまでコーデを選ばず取り入れられる万能なアイテム。 ヘッドバンド 86,900円、カーディガン 341,000円、タートルネックセーター 121,000円、パンツ 176,000円、バッグ 495,000円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

Item チェックリボンヘアクリップ シンプルなコーデのアクセントに最適な秋冬らしいチェック柄。 チェックリボンヘアクリップ 74,800円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

Item ヘアクリップ 秋冬にぴったりなブラウンカラーのトリオンフがどんな髪色でもよく映える。 ヘアクリップ 51,700円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

Item レザーヘアクリップ 髪型を選ばずに取り入れやすい♡ レザーでしゃれ感を格段にUP。 レザーヘアクリップ 60,500円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

Item シュシュ さっとまとめるだけで上品さをアピールできちゃうトレンド小物。 シュシュ 44,000円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

Item ブラックリボンヘアクリップ ガーリーな雰囲気を底上げしてくれるリボンはやっぱり頼れる♡ ブラックリボンヘアクリップ 74,800円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格 撮影／三瓶康友（モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／笠原百合 ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海