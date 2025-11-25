クラシカルかつ洗練された印象に♡ アクセントになる【CELINE】のヘアアクセをご紹介！

1年間頑張った自分に、ちょっと特別な“ご褒美”を贈りませんか？そこで今回は、金川紗耶とともに上品さをアピールできる「CELINE」のヘアアクセをご紹介します。“トリオンフ”のモチーフは、いつもより自信が持てるワンポイントになること間違いなし♡

CELINE -セリーヌ-

フランスのラグジュアリーメゾンであるセリーヌは、1945年にパリで設立。

創造性とクラフツマンシップを融合し、パリジャン・シックを象徴するブランドに。

エレガントでありながらも、実用性を重視し、時代を超えて愛されている。

品格の象徴・トリオンフを髪にまとう。いつもより自信が持てるワンポイント

今日は、今日だけは、だれよりも可愛くありたい。そう願う日が女のコにはある。

とっておきのお洋服をまとって、研究を重ねたメイクを施して。それでもまだ自信が持てない。

そんなとき、ごほうびで手に入れたセリーヌのヘアアクセをつけてみた。

なんて心強いのだろう。控えめでありながらも、確かに輝きを与えてくれるその輝きが、曇っていた表情を晴れやかに変えてくれた。

大丈夫、今日の私はきっとだれよりも可愛い。

Cordinate 赤いカーデが目を引く温かみのある冬ルック

ほっこりとした赤とベージュのスタイリングを、引き締める黒の小物。2026年スプリングコレクシ ョンの新作バッグは現在、伊勢丹新宿POPUPにて展開中。

他店舗でも順次展開。エレガントからカジュアルまでコーデを選ばず取り入れられる万能なアイテム。

ヘッドバンド 86,900円、カーディガン 341,000円、タートルネックセーター 121,000円、パンツ 176,000円、バッグ 495,000円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

Item チェックリボンヘアクリップ

シンプルなコーデのアクセントに最適な秋冬らしいチェック柄。

チェックリボンヘアクリップ 74,800円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

Item ヘアクリップ

秋冬にぴったりなブラウンカラーのトリオンフがどんな髪色でもよく映える。

ヘアクリップ 51,700円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

Item レザーヘアクリップ

髪型を選ばずに取り入れやすい♡ レザーでしゃれ感を格段にUP。

レザーヘアクリップ 60,500円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

Item シュシュ

さっとまとめるだけで上品さをアピールできちゃうトレンド小物。

シュシュ 44,000円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

Item ブラックリボンヘアクリップ

ガーリーな雰囲気を底上げしてくれるリボンはやっぱり頼れる♡

ブラックリボンヘアクリップ 74,800円／以上セリーヌ（セリーヌ ジャパン）すべて予定価格

撮影／三瓶康友（モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／笠原百合 ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海