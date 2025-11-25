¶â»Ò¶îÂç¡¢¥Ñ¥Ã¥Èºã¤¨¾Þ¶â²¦¤È²¤½£¥Ä¥¢ーÄ©Àï¸¢³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡¡ºòµ¨7°Ì¤È¹¥ÁêÀ¤Î¥«¥·¥ª¥ïー¥ë¥É¥ªー¥×¥ó¤Ø
27Æü¤«¤é¡¢¹âÃÎ¸©¤Îkochi¹õÄ¬¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ç¥«¥·¥ª¥ïー¥ë¥É¥ªー¥×¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Ï¾Þ¶â²¦¥ìー¥¹¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¶â»Ò¶îÂç¡£Àè½µ¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï44°Ì¥¿¥¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò¥ー¥×¤·¡¢12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊÆ¥Ä¥¢ーºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤ò¤³¤Î¤Þ¤Þ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ½ª¤¨¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²¤½£¥Ä¥¢ー¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¢¨¡Ë
²¤½£¥Ä¥¢ー¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¾å¤ÇÊÆ¥Ä¥¢ーºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤ËÄ©¤ó¤ÀÊý¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
º£µ¨»Ä¤ê2Àï¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤È¤Îº¹¤ÏÌó1800Ëü±ß¡£ºòÇ¯Âç²ñ7°Ì¥¿¥¤¤Î¥«¥·¥ª¥ïー¥ë¥É¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¾Þ¶â²¦¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¢¨¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¤½£¥Ä¥¢ー½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡¢3°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë»î¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢ー¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥¯゙¾å°Ì5Ì¾
¢£ºÝÎ©¤Ä°ÂÄê´¶
º£µ¨¤ÎÃË»Ò¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿À¸¸»»û¤¬¾Þ¶â²¦¥ìー¥¹¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶â»Ò¤Ïº£·î13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤¬1²¯±ß¤òÆÍÇË¡£À¸¸»»û¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë6ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡·à¡£¥Ñー¥ª¥óÎ¨¤¬3°Ì¡¢¥Ñー¥ー¥×Î¨¤¬1°Ì¡¢¥Ðー¥Ç¥£Î¨¤¬2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£3ÆüÌÜ¤ËÆ±¤¸ÁÈ¤À¤Ã¤¿ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¤¬¡Ö°µ´¬¡£ÊÌ¤Î¥³ー¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤°¤é¤¤¡¢ºÝÎ©¤Ä°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤â°ÂÄê´¶¤¬¹â¤¯¡¢ºòµ¨7°Ì¤À¤Ã¤¿Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥íー¥¯¤Ïº£µ¨¸½»þÅÀ2°Ì¤Ç¡¢ºòµ¨7°Ì¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó10²ó¿ô¤Ï2°Ì¥¿¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Ñー¥ー¥×Î¨1°Ì
¶â»Ò¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥íー¥¯¤ä¥È¥Ã¥×10Î¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥®ー¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¡£16°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ñー¥ー¥×Î¨¤Ï1°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ñー¥ª¥óÎ¨¤Ï9°Ì¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤È¸À¤¨¤ë½ç°Ì¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤¬11°Ì¤È¡¢º£µ¨¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈÀºÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºòµ¨¤Ï33°Ì¤À¤Ã¤¿¥ê¥«¥Ð¥êーÎ¨¤Ï1°Ì¡£ºòµ¨16°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ñー¥ª¥ó¥Ûー¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï10°Ì¡£ºòµ¨38°Ì¤À¤Ã¤¿1¥é¥¦¥ó¥É¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï9°Ì¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶â»Ò¤¬ÆüËÜ¥Ä¥¢ー¤ÇºÇ¤â¥Ñー¤ò½¦¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤¿¥·¥çー¥È¥²ー¥à¤Î¥¹¥¥ë¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥«¥·¥ª¥ïー¥ë¥É¥ªー¥×¥ó¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤¿¥·¥çー¥È¥²ー¥à¤¬ºã¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢ー¤è¤ê¤â²¤½£¥Ä¥¢ー
ÊÆ¥Ä¥¢ーºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ç5°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤êÊÆ¥Ä¥¢ー½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨¤ÏÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
5°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ê²¤½£¥Ä¥¢ー½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼çÀï¾ì¤òÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢ー¤Ë¤¹¤ë¤«²¤½£¥Ä¥¢ー¤Ë¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¶â»Ò¤Ï¤½¤Î¾ì¹ç¡¢²¤½£¥Ä¥¢ー¤òÁªÂò¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ×¾ïÎÃ¤Ï2023Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï²¤½£¥Ä¥¢ー¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Çºòµ¨¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅç·¼ÂÀ¤Ï24Ç¯¤«¤é²¤½£¥Ä¥¢ー¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤«¤é¤ÏÊÆ¥Ä¥¢ー¤¬¼çÀï¾ì¤À¡£
¶â»Ò¤Ï¡¢ÊÆ¥Ä¥¢ーºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤ÇÍèµ¨ÊÆ¥Ä¥¢ー¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢µ×¾ï¤äÃæÅç¤ÈÆ±¤¸¥ëー¥È¤Ç¡¢ºÇÃ»¤Ç27Ç¯¤«¤é¤ÎÊÆ¥Ä¥¢ー½Ð¾ì»ñ³Ê³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡È23ºÐ¤ÇºÜ´§¡É¤È¤Ê¤ì¤ÐÃæÅç·¼ÂÀ¤ÈÆ±¤¸
¶â»Ò¤Ï2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Âç³Ø¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤º¤Ë2020Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡£
23ºÐ¤Ç¤Î¾Þ¶â²¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î23ºÐ¤Ç¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅç¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃæÅç¤Ï¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¡¢ºòµ¨¤«¤é²¤½£¥Ä¥¢ー¤ËÄ©Àï¡£º£µ¨°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î¼çÀï¾ì¤òÊÆ¥Ä¥¢ー¤Ë°Ü¤»¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòµ¨¾Þ¶â²¦¤Î¶âÃ«Âó¼Â¤Ï¡¢ÊÆ¥Ä¥¢ーºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤ò¸«»öÆÍÇË¤·¤Æº£µ¨¤ÏÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥·ー¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Íèµ¨¤â°ú¤Â³¤ÊÆ¥Ä¥¢ー¤¬¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢ー¾Þ¶â²¦¤¬ÊÆ¥Ä¥¢ー¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶â»Ò¤¬¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤êÆó¿Í¤ËÂ³¤¯¤Î¤«¡£¹â³Û¾Þ¶âÂç²ñ¤Î¥«¥·¥ª¥ïー¥ë¥É¥ªー¥×¥ó¤ÏÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
