ぽっこり下腹がスッ…と引き締まる。１日１分【大人の体型悩みを救う】簡単ポーズ
「気づけばお腹だけポコッと出てる…」「昔より体がゆるんできた気がする…」。そんな大人世代の体型悩みに効くのが、ヨガの簡単ポーズ【アナンターサナ（横向きの脚上げ）】。寝転んだまま、脚をゆっくり上げ下げするだけのシンプルな動きなのに、下腹・脇腹・脚の付け根に一気に刺激が入り、短時間で“スッ”と薄いお腹へ導いてくれます。
下腹と脚に一気に効く。“横向き脚上げ”の引き締め効果が絶大な理由
アナンターサナ（横向きの脚上げ）は、横向きに寝て上の脚をゆっくり持ち上げるだけのシンプルなポーズですが、実はお腹まわりと脚の両方に強力に効く“二刀流”の動きが特徴。脚を上げると体幹がぐらつかないようにインナーマッスルが働き、下腹・脇腹に自然と力が入りやすくなります。
アナンターサナ（横向きの脚上げ）
（１）床の上に横向きに寝て、ひじを立てて上半身を支える
（２）足の指が天井を向くようにして、上側の脚を上げていく
（３）上側の腕も上げて足の親指を掴み、手で脚を頭側に近づけるようにしてゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲足の指を掴めない方は、ひざ裏やふくらはぎを持つ形でOK。「常にお腹に力を入れて腰を引き寄せることでバランスを安定させていく」のがコツです
反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「床についたひじ側の肩と首がきちんと離れていること」がポイント。ただし、床についたひじ側の肩と首がくっついてしまうと、腕に重心がかかってしまってお腹に効かなくなってしまうので注意してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
