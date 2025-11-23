¾ÂÄÅ¤ÎJ3ºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¡ÄJFL2°Ì¡¦¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ø
¡¡J3¤Ï23Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè37Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£19°Ì¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤¬¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢20°Ì¤Î¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ïº£µ¨¤ÎºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¡£¾ÂÄÅ¤ÏJ3»ÄÎ±¤ò·ü¤±¤ÆJFL¤Ç2°Ì¤Î¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎJFL¤ÏJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Honda FC¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢J3¤Î19°Ì¤Þ¤Ç¤¬»ÄÎ±·÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»¾´ô¤Ï¾¡¤Æ¤Ð»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ëÂè37Àá¤Ç¡¢J2¾º³ÊÁè¤¤Ãæ¤ÎÈ¬¸Í¤ËFW¸åÆ£Í¥²ð¤¬·è¤á¤¿¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡JFL¤Ç¤Ï2°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤¬¡¢Æ±Æü¤ÎºÇ½ªÀá¡¦²£²ÏÉðÂ¢ÌîFCÀï¤ÇJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¾ò·ï¤ÎÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô2000¿Í¤òÃ£À®¡£¤¹¤Ç¤ËÀ®ÀÓÍ×·ï¤ÈÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¡¦Ç¯´ÖÆþ¾ìÎÁ¼ýÆþÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ò¾ò·ï¤ËJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ï12·î7Æü¤Ë¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂè1Àï¤ò¡¢Æ±14Æü¤Ë¾ÂÄÅ¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂè2Àï¤ò¹Ô¤¦¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎJFL¤ÏJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Honda FC¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢J3¤Î19°Ì¤Þ¤Ç¤¬»ÄÎ±·÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»¾´ô¤Ï¾¡¤Æ¤Ð»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ëÂè37Àá¤Ç¡¢J2¾º³ÊÁè¤¤Ãæ¤ÎÈ¬¸Í¤ËFW¸åÆ£Í¥²ð¤¬·è¤á¤¿¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ï12·î7Æü¤Ë¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂè1Àï¤ò¡¢Æ±14Æü¤Ë¾ÂÄÅ¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂè2Àï¤ò¹Ô¤¦¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤È¤Ê¤ë¡£