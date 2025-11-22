＜夫、スッキリしたいだけ？＞勉強好きな夫「試験に全力を尽くしたい！」退職って本気？【前編まんが】
私はサキ。夫のケントとは大学で出会い、社会人3年目で結婚しました。夫は勉強に打ち込むのが好きらしく、学生の頃から次々と資格試験に挑戦しては合格してきました。そんな夫の向上心に惹かれて結婚した私ですが、家庭を持った今は夫を違う目で見るようになっています。夫は勉強モードに入ると他のことはそっちのけ。試験をクリアすることしか考えられなくなるのです。そんなある日、夫が会社を辞めてまで試験に挑戦すると言い出し……？
夫は公務員を目指すため、会社を辞めて試験勉強に専念したいと言い出しました。想定外の事態に私は戸惑います。
義実家で話をしたところ、義父にも「まだ若いんだから挑戦したらいい」と言われてしまい、私はそれ以上反対できませんでした。
夫は「勉強に専念したい」と言って家のことは何もしません。一方で私は毎日仕事をして、家事をして、無職の夫を支えて……。あんな思いは二度としたくないです。けれどそれから約5年経ち、夫はまた似たようなことを言い出しました。
今度は税理士試験に挑戦すると言われて、私は絶句しました。試験に受かって公務員になったはずなのに、今度は税理士……！？
そもそも公務員になると言われたときも大変でした。仕事して夫を養って、家事もすべて私が担って、子どもを持つ話も先送りになりました。それでも受かれば夫は安定した仕事に就けるし、二度とこんな思いをせずに済むと思ったから我慢したのです。
夫は公務員としてまだ数年しか働いていません。それなのに、そんなに簡単に辞めるだなんて！
夫は明るく未来を語ってきますが、私は呆れと怒りを隠せませんでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
夫は公務員を目指すため、会社を辞めて試験勉強に専念したいと言い出しました。想定外の事態に私は戸惑います。
義実家で話をしたところ、義父にも「まだ若いんだから挑戦したらいい」と言われてしまい、私はそれ以上反対できませんでした。
夫は「勉強に専念したい」と言って家のことは何もしません。一方で私は毎日仕事をして、家事をして、無職の夫を支えて……。あんな思いは二度としたくないです。けれどそれから約5年経ち、夫はまた似たようなことを言い出しました。
今度は税理士試験に挑戦すると言われて、私は絶句しました。試験に受かって公務員になったはずなのに、今度は税理士……！？
そもそも公務員になると言われたときも大変でした。仕事して夫を養って、家事もすべて私が担って、子どもを持つ話も先送りになりました。それでも受かれば夫は安定した仕事に就けるし、二度とこんな思いをせずに済むと思ったから我慢したのです。
夫は公務員としてまだ数年しか働いていません。それなのに、そんなに簡単に辞めるだなんて！
夫は明るく未来を語ってきますが、私は呆れと怒りを隠せませんでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子