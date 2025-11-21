¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦ÂçÀ¾Î®À±¡¢¥¥é¥¥éÉõ°õ¤Î¡È¥Ü¥µ¥Ü¥µÌµ¿¦ÃË»Ò¡É¤Ë¡ªtimelesz¡¦¸¶²Å¹§¤ÈW¼ç±é¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù2026Ç¯1·îÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥µ¥Ü¥µ¥Ø¥¢¤ÎÂçÀ¾Î®À±¡ß¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¸¶²Å¹§
¢£²£ÉÍÉñÂæ¤ÎÎáÏÂÈÇ¡ØIWGP¡Ù--¸½Âå¤òÀÚ¤ê¼è¤ë·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬ÂÔË¾¤Î±ÇÁü²½
ËÜºî¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¼ê¡¦´ä°æ·½Ìé¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¸¶ºî¡£²£ÉÍ¡¦Ãæ²Ú³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¸½Âå¼Ò²ñ¤Î°Ç¤È¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂÈÇIWGP(ÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯)¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢13Ç¯Á°¤ËÉã¿Æ¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤±Æ¤òÊú¤¨¤¿ÀÄÇ¯¡¦¾®ÌøÎ¶°ì(ÄÌ¾Î¡§¥í¥ó)¡£¹âÂ´¡¢Ìµ¿¦¡¢Ãù¶â¤Û¤Ü¥¼¥í¤È¤¤¤¦ÂÕÂÆ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤¬¤é¤ß¤Îº¾µ½Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤«¤éÁêÃÌ¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¹â¹»»þÂå¤ËÆ±µéÀ¸¤Î¿´ÃæÌ¤¿ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¡Ö»³²¼Ä®¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¤Ï¡¢ÌµÍý¤ä¤ê»ö·ï¤òÄ´¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë--¡£
°ìÊý¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥í¥ó¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÍÄÆëÀ÷¡¦´äÀ¶¿å¶ÖÂÀ(ÄÌ¾Î¡§¶Ö¤Á¤ã¤ó)¤Ï¡¢13Ç¯Á°¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤ËÎ×¾ì¤·¤¿·Ù´±¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¿ÀÆàÀî¸©·Ù¡¦ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¸Î¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¹ÔÊýÃÎ¤ì¤º¤Î¥í¥ó¤ÎÊì¿Æ¤Î¤³¤È¤Ï¼ê¤¬¤«¤ê¤¹¤é¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÂçÀ¾Î®À±¡¢¥Õ¥¸·ÏÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡ª¥¥é¥¥éÉõ°õ¤Ç¡È¥Ü¥µ¥Ü¥µÃË»Ò¡É¤Ë
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ²Ú³¹¤Ç°é¤Ã¤¿Æ¬¤Ï¤¤¤¤¤¬ÂÕ¤±¼Ô¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥í¥ó¡£Ï¢¥É¥é¼ç±é¤ÏÈþÍÆ·Ï¥á¥¤¥¯ÃË»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¹È¤µ¤¹¥é¥¤¥Õ¡Ù°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥Õ¥¸·ÏÏ¢¥É¥é¤Ï½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
ÂÕÂÆ¤Ê¥í¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µ¥Ø¥¢¤ÇÉþ¤â¤è¤ìµ¤Ì£¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ÏÂçÀ¾¤µ¤ó»Ë¾å½é¤È¤â¤¤¤¨¤ëÄ©Àï¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡Ö¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ë¤¤¤ë¼ã¼Ô¡¦¥í¥ó¡×¤Î¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÁÆ»¨¤µ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÂçÀ¾¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡ÖSNS¤Ê¤É¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¿¦¡¦¹âÂ´¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¡¢Áá¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¥í¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ì¸«¡Ø²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ø¿Í¤ò½õ¤±¤ë¡Ù¡ØÎÙ¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤À³Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÍê¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤¯»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¡£¸¶¤µ¤ó±é¤¸¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·´Å¤¨¤ë¤È¤³¤í¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤ªÄ´»Ò¼Ô´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¢£¸¶²Å¹§¡¢ÂÔË¾¤ÎÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡ª¡È¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡É¤Î·»µ®Ê¬¡¦·º»öÌò¤ò¥¯¡¼¥ë¡õ¥Û¥Ã¥È¤Ë
Netflix¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×(ÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í)¤Ç¡¢1Ëü8922·ï¤Î±þÊç¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¸¶¤µ¤ó¡£2025Ç¯12·î19Æü¸ø³«¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡Ø½éÎø·Ý¿Í¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¸«¤»¤¿±éµ»ÎÏ¤¬Áá¤¯¤â¡ÖÌ¤Íè¤ÎÌ¾ÇÐÍ¥¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸¶¤µ¤ó¤¬¡¢Ï¢¥É¥é¤Ç¤â½é¼ç±é¤ËÄ©¤à¡£
±é¤¸¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë·Ù»¡¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö½õ¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¡£¥í¥ó¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²á¤´¤¹¤È¤¤Ë¤Ï¿´¤òµö¤·¹ç¤¦Ãç´Ö¤ÎÃæ¤ÇÍ¥¤·¤¤·»µ®Ê¬¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£
¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Î¼Çµï·Ð¸³¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿1ÊâÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆóÌÌÀ¤âÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤«¤é¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤ÇÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï°ì½Ö¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ÆÅù¿ÈÂç¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤è¤µ¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÎ®À±¤Î´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤ä¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤¬¥í¥ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£°Ç¥Ð¥¤¥È¡¢SNSÈðëîÃæ½ý--¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤â¤¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£SNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¿´¤Î°Ç¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢¤â¤·¶á¤¯¤Ë¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¯¤«¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é--¡£
¡Ö¿Æ¿ÎÁ±ÎÙ¡×¡£ÎÙ¿ÍÆ±»Î½õ¤±¹ç¤ª¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢Ãæ²Ú³¹¤ÎÁ±ÎÙÌç¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢Ë´¤Éã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¥í¥ó¤Ï¡¢Á±°´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢½Ð²ñ¤¦ÎÙ¿Í¤¿¤Á¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡£³ØÎò¡¢Äê¿¦¡¢¤ª¶â¡¢Ì¾ÍÀ¤â²¿¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Î©¾ì¤ä¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¸¶ºî¼Ô¤Î´ä°æ·½Ìé¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤¿ºÇÂç¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²á¤´¤¹¸½Âå¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î±ÇÁü²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Øº£¤³¤Î½Ö´Ö¡Ù¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¼ç±é¤Ï¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤µ¤ó¤È¸¶²Å¹§¤µ¤ó¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¸½Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¡£
¢£ÏÃÂêºîÂ¿¿ô¡ªWOWOW¡ßÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¦Âè¸ÞÃÆ
¡Ø½Ú¶µ¼ø¡¦¹âÄÐ¾´ÎÉ¤Î¿ä»¡¡Ù¡Ø¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿WOWOW¡ßÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÂè¸ÞÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤«¤é2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢Ëè½µÅÚÍË23»þ40Ê¬¤è¤êÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëSeason1(Á´8ÏÃ)¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¡ÖÅ¾Çä²°¡×¡ÖÃÏÌÌ»Õº¾µ½¡×¤Ê¤É¡¢ºòº£¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁû¤¬¤»¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò°ìÏÃ´°·ë¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·º»ö¤Î¶ÖÂÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥ó¤ÎÉã¤Î»ö¸Î¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Î2026Ç¯3·î¤Ë¤ÏWOWOW¥×¥é¥¤¥à¡¦WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇSeason2¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÇ»¤¯¡¢¥í¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤Î¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤É¤¦¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¸¶¤µ¤ó¤â¡Ö¿Í´Ö¤Î¡ÈÎ¢¡É¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¿Í¤ÎÎ¢¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤±¤¿¾Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ØÃç´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡ª¡Ù¤È¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤ì¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¸½¼Â¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢É¬¤º¸÷¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ--¡×¡£Ë´¤Éã¤Î¶µ¤¨¤ò¶»¤Ë¡¢Î©¾ì¤ä¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¿Í¤Î¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥í¥ó¤È¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¡£2¿Í¤Î¡È¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡É¤¬²£ÉÍ¤Î³¹¤ÇËÂ¤°¡¢´õË¾¤ÎÊª¸ì¤¬2026Ç¯1·î¡¢¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
