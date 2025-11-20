ブランドを自由にミックスして楽しむ5日間がスタート！　mix.tokyo初のPOP UPイベントを開催

TSIの公式ブランドモール「mix.tokyo」は、11月20日〜11月25日の5日間、東京ミッドタウン日比谷にて初のPOPUPイベント「POP UP STORE meets HOLIDAY」を開催します。

そのオープンを記念し行われた「mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY」オープニングイベントには、お笑い芸人・3時のヒロインの3人と、アーティストのMatt Roseさんが登壇。多彩なゲストが登場し、イベントに華を添えました。

■mix.tokyoブランドをまとった4人のファッションに注目

この日は、登壇した4人がmix.tokyoで展開するブランドのアイテムをまとって登場。会場の視線を一気に集めました。

3時のヒロインの3人が着用していたのは、ゴルフブランド「PEARLY GATES」のトップス。スポーティながら日常にも使いやすいデザインに、「mix次第では私服にも使えそう！」と3人とも大盛り上がり。

特にかなでさんは着心地の良さに感動した様子で、「ボタンは閉まらないんですが（笑）、窮屈さを感じない！ 動きやすくてすごく好き」と笑いを交えつつ魅力を力説していました。

一方、レザージャケットをクールに着こなして登壇したMattさん。意外にも、レザーアイテムは今回が初挑戦だったそう。

「ワイルドな雰囲気は似合わないかなと思っていたけれど、中のニットと合わせると甘辛mixになってすごくいい」と、新鮮なスタイルを楽しんでいる様子を見せてくれました。

■ ゆめっちさんの誕生日をサプライズで祝福

イベント中盤では、11月17日に誕生日を迎えたゆめっちさんへサプライズも。

Mattさんがバースデーケーキを運び、かなでさんがその場でオリジナルのダンスを披露するなど、会場は一気にハッピーなムードに。思わず笑顔になる、温かな時間が流れました。

■世界に一つだけのオリジナルトートバッグ作りに挑戦

続いて、POPUPイベントでも体験できる「オリジナルトートバッグ作り」を4人が体験。

「作り始めるとこだわりすぎて喋らなくなるかも……」と不安を口にしながらも、次第に集中モードに突入。

福田さんはシンプルかつ洗練されたデザインで仕上げ、Mattさんは“猫アレルギーになってしまった寂しさを埋めるため”と猫のワッペンを大胆にオン。キュートな個性あふれるバッグに仕上がりました。

完成したバッグは、POP UP期間中に展示されるとのこと。4人のこだわりが光る世界に一つだけの作品は必見ですよ。

■会場で楽しめるホリデーコンテンツが盛りだくさん

POP UPイベントでは、各ブランドのアイテムが並ぶ他、ホリデーシーズンを盛り上げる多彩なコンテンツを用意。

会員登録をするだけで参加できる「アドベントカレンダーチャレンジ」では、NANO universeのダウンジャケットやPEARLY GATESのゴルフバッグなど、mix.tokyoブランドの新作アイテムが当たるチャンスが！

さらに、イベント限定のスペシャルアイテムも登場。「ADORE」LIMITEDの限定ショッパーやMARGARET HOWELL CAFEのスペシャルティーリーフセットなど、ギフトにもぴったりなセレクトが並びます。

他にも、発表会でも登場したトートバッグ作りを、来場者も体験可能。シャイニーにきらめくオリジナルトートバッグに27種類のステッカーワッペンを自由にレイアウトして、自分だけのカスタマイズが楽しめる貴重な機会となっています。

■今だけの特別なホリデームードを体感してみて

今だけの特別なPOPUPイベント。ホリデームード満点のコンテンツが揃い、訪れるだけでワクワクが高まる空間となっています。

さらに今回は、オンライン限定の商品に実際に触れられる貴重な機会でもあり、普段は画面越しでしか見られないアイテムの質感やディテールを体感できるのも魅力のひとつ。

また、mix.tokyoで展開するブランドアイテムを“mix”しながら楽しめる特別な時間を過ごせるのも、このPOPUPならでは。自分らしいスタイリングを見つけるヒントにもなりそうです。ぜひこの機会に会場へ足を運び、mix.tokyoの世界観を存分に味わってみてはいかがでしょうか。

■「mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY」開催概要

【日程】2025年11月20日（木）〜11月24日（月・祝）

【会場】 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 アトリウム

【時間】 11：00〜20：00

【入場料】 無料

【特設ページ】https://mix.tokyo/blogs/feature/251107-mix-popup

（マイナビウーマン編集部）