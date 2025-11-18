【U18日清食品トップリーグ女子スタッツ】精華女子の留学生が2部門トップ…岐阜女子がスティール部門を席巻

8月23日から11月15日にかけて行われた、『U18日清食品トップリーグ2025（女子）』は全日程を終了。それぞれの個人スタッツランキングが確定した。

得点ランキングは精華女子高校（福岡県）のアキンデーレ タイウォ イダヤット（3年）が1試合平均23.0得点で1位に、ブバ アイシャ エジネ（1年）が22.4得点で2位と、強力なオフェンスコンビを形成した。3位には日本航空高校北海道（北海道）の庵原有紗（3年）が20.6得点でランクイン、優勝した京都精華学園高校（京都府）のンガルラ ムクナ リヤ（2年）が20.1得点で4位につけた。

アキンデーレ タイウォ イダヤットはリバウンドもトップの1試合平均17.9リバウンドの好成績をマーク。平均ダブルダブルを記録しインサイドを支配した。

アシストランキングでは精華女子の森田栞名が1位に輝き、わずか1本差で京都精華の吉田ひかりが2位となった。その吉田は3ポイント成功率でランキングトップとなる52.2パーセントの高確率を残し、大会BEST5賞に選出された。

スティール部門では上位6位までに岐阜女子高校（岐阜県）の4選手がランクイン。三宅香菜（3年）が1試合平均2.7本でトップに、杉浦結菜（3年）が2.6本で2位につけ、ともに大会のオールディフェンシブBEST5賞を受賞した。

スティール部門はトップ10に岐阜女子の4選手がランクイン［写真］＝日清食品リーグ

『日清食品トップリーグ2025（女子）』のスタッツランキングは以下の通り。

◆■『日清食品トップリーグ2025（女子）』スタッツランキング

【得点】



1位：アキンデーレ タイウォ イダヤット（精華女子）23.0得点（合計161得点）



2位：ブバ アイシャ エジネ（精華女子）22.4得点（合計157得点）



3位：庵原有紗（航空北海道）20.6得点（合計144得点）



4位：ンガルラ ムクナ リヤ（京都精華学園）20.1得点（合計141得点）



5位：フェイバ ヘンリー（慶誠）19.4得点（合計136得点）



6位：坂田萌（千葉経済大附）17.1得点（合計120得点）



7位：淺野愛桜（千葉経済大附）16.3得点（合計114得点）



8位：ファトゥマタ カマラ（航空北海道）16.1得点（合計113得点）



9位：イシボ ディバイン（桜花学園）14.6得点（合計102得点）



10位：勝部璃子（桜花学園）13.7得点（合計82得点）

【リバウンド】



1位：アキンデーレ タイウォ イダヤット（精華女子）17.9本（合計125本）



2位：フェイバ ヘンリー（慶誠）15.9本（合計111）



3位：ファトゥマタ カマラ（航空北海道）15.1本（合計106本）



4位：ンガルラ ムクナ リヤ（京都精華学園）14.9本（合計104本）



5位：ブバ アイシャ エジネ（精華女子）13.6本（合計95本）



6位：石渡セリーナ（京都精華学園）11.1本（合計78本）



7位：庵原有紗（航空北海道）10.1本（合計71本）



8位：坂田萌（千葉経済大附）9.3本（合計65本）



9位：オディア カウェル リッツ（京都精華学園）8.7本（合計52本）



10位：イシボ ディバイン（桜花学園）8.0本（合計56本）

【アシスト】



1位：森田栞名（精華女子）7.1本（合計50本）



2位：吉田ひかり（京都精華学園）7.0本（合計49本）



3位：濱田ななの（桜花学園）6.6本（合計46本）



4位：中村泉咲（航空北海道）6.0本（合計42本）



5位：三宅香菜（岐阜女子）5.9本（合計41本）



6位：小松美羽（岐阜女子）4.8本（合計19本）



7位：澤田樹奈（慶誠）4.7本（合計28本）



8位：杉浦結菜（岐阜女子）4.0本（合計28本）



8位：竹内みや（桜花学園）4.0本（合計16本）



10位：ファトゥマタ カマラ（航空北海道）3.9本（合計27本）

【スティール】



1位：三宅香菜（岐阜女子）2.7本（合計19本）



2位：杉浦結菜（岐阜女子）2.6本（合計18本）



3位：藤松柚乃（昭和学院）2.5本（合計15本）



4位：中村泉咲（航空北海道）2.4本（合計17本）



4位：北野空（岐阜女子）2.4本（合計17本）



6位：小松美羽（岐阜女子）2.3本（合計9本）



7位：山田莉心（昭和学院）2.1本（合計15本）



8位：庵原有紗（航空北海道）2.0本（合計14本）



8位：坂田萌（千葉経済大附）2.0本（合計14本）



10位：陽本麻生（慶誠）1.9本（合計13本）

【ブロック】



1位：ファトゥマタ カマラ（航空北海道）2.3本（合計16本）



2位：石渡セリーナ（京都精華学園）2.1本（合計15本）



3位：オディア カウェル リッツ（京都精華学園）1.5本（合計9本）



4位：ンガルラ ムクナ リヤ（京都精華学園）1.3本（合計9本）



4位：ブバ アイシャ エジネ（精華女子）1.3本（合計9本）



6位：中村泉咲（航空北海道）1.1本（合計8本）



6位：杉浦結菜（岐阜女子）1.1本（合計8本）



6位：濱田ななの（桜花学園）1.1本（合計8本）



6位：フェイバ ヘンリー（慶誠）1.1本（合計8本）



10位：庵原有紗（航空北海道）1.0本（合計7本）



10位：三宅香菜（岐阜女子）1.0本（合計7）

【3ポイント成功率】



1位：吉田ひかり（京都精華学園）52.2パーセント（12本成功）



2位：竹地優茉（精華女子）42.3パーセント（11本成功）



3位：中村泉咲（航空北海道）27.9パーセント（12本成功）



4位：谷彩南（京都精華学園）25.0パーセント（13本成功）



5位：三宅香菜（岐阜女子）24.5パーセント（12本成功）



6位：藤松柚乃（昭和学院）23.9パーセント（11本成功）

【フリースロー成功率】



1位：安川稀尋（千葉経済大附）81.8パーセント（18本成功）



2位：イシボ ディバイン（桜花学園）75.0パーセント（18本成功）



3位：坂田萌（千葉経済大附）66.7パーセント（24本成功）



3位：庵原有紗（航空北海道）66.7パーセント（22本成功）



3位：フェイバ ヘンリー（慶誠）66.7パーセント（22本成功）



6位：ンガルラ ムクナ リヤ（京都精華学園）50.0パーセント（21本成功）



7位：アキンデーレ タイウォ イダヤット（精華女子）46.9パーセント（15本成功）







【動画】インサイドを支配した精華女子高校のアキンデーレ タイウォ イダヤット