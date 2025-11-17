【カードキャプターさくら】好評のブライダルリングが再登場！
過去に販売した際に反響が大きく、ファンから多くの要望があった、TVアニメ『カードキャプターさくら』とのコラボレーションブライダルリング（婚約指輪・結婚指輪）が、2025年11月14日（金）より再販売が開始された。
『カードキャプターさくら』は、1996年6月号から2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌『なかよし』にて連載。 単行本は全12巻（新書版）、再編成されたなかよし60周年記念版は全9巻（B6）にて刊行。 1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカード編」が放送された。
連載20周年となる2016年に16年ぶりとなる新章『カードキャプターさくら クリアカード編』がスタート。2021年には連載25周年を迎え、数多くの関連グッズが発売された。そして連載7年半を経て、ついにクリアカード編が全80話で完結。 最終16巻（通常版・特装版）＆豪華完結記念刊行物がさくらちゃんのお誕生日である4月1日（2024年）に発売された。世界中で、世代を超えて愛される国民的作品！ 関連書籍も多く、原作の累計発行部数は2200万部を突破している。
そんなTVアニメ『カードキャプターさくら』をモチーフにしたブライダルリング（婚約指輪・結婚指輪）が好評につき再販売。
婚約指輪は「夢の杖と夢の鍵」「さくらと撫子」「ケロちゃん＆スッピー」「桜モチーフリング」の4種類。結婚指輪は「桜／ペアリング」「くま／ペアリング」の4種類が登場する。
婚約指輪の「夢の杖と夢の鍵」は、石座の側面それぞれに、夢の杖と夢の鍵を細部まで表現したリング。夢の杖と夢の鍵が、誰も知らない新しいあなたのパワーや魅力を引き出して幸せへの扉を開いてくれるかも。
「さくらと撫子」は、桜の花と、撫子の花のモチーフを側面にさり気なく入れたデザイン。花の中心にきらめくピンクトルマリンは「愛の石」として有名なもの。
「ケロちゃん＆スッピー」は、立体的に作り込まれたふたりが、ダイヤモンドに寄り添うようにちょこんと座っている。ケロちゃんの愛くるしさと、スッピーの凛とした表情もポイント。
「桜モチーフリング」は、センターストーンに寄り添うように留めたピンクサファイアがアクセントのモチーフリング。桜の花びらが舞い落ちる軌跡を描いた様なアームラインは手元に柔らかな印象を与えてくれそう……。
結婚指輪の「桜／ペアリング」は、友枝中学校へ初登校当日に再会した、さくらちゃんと小狼くん。あの美しく、印象的な桜並木のシーンをリングにデザイン。ふたつのリングを重ねることで、満開の桜に……。
「くま／ペアリング」は、さくらちゃんと小狼くんがお互いに手作りして交換しあった「くまのぬいぐるみ」が、ワンポイント入ったデザインのリング。それぞれ、ふたりの名前が付いている「くまのぬいぐるみ」。さくらちゃんと小狼くんが離れている時も代わりにそばにいてくれる存在。ふたりの強い絆や想いを込めて……。
そしてリングは、さくらちゃんと小狼がお互いに手作りして交換しあった「くまのぬいぐるみ」が箔押しでデザインされた専用ケースにお入れしてお届けされる。
