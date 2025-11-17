「冨安健洋はワールドカップ半年前の現状でメンバー候補なのか」記者の直球質問に森保監督が回答「シンプルに答えますと…」【日本代表】
2025年11月17日、日本代表の森保一監督がボリビア戦の前日会見に臨んだ。国立競技場での一戦に向けて「皆さんに喜んでもらえる結果、勝利を届けられるよう、ベストを尽くして戦いたい」と意気込みを語った指揮官は、「冨安（健洋）選手はワールドカップ半年前の現状でメンバー候補なのか」との質問に対して次のように答えた。
「シンプルに答えると、彼は間に合うと信じています。コンディションさえ良ければ、日本代表が北中米ワールドカップで優勝を目指す戦力の候補だと思っています。
我々は彼とやりとりしながらリハビリの状況を常に見ていますし、どの程度上がってくるかは分かりませんが、彼のパフォーマンスを確認できればメンバーとして考えたいです」
度重なる怪我に苦しむ冨安は昨シーズン、アーセナルでの出番は限られた。今年７月にはアーセナルと契約を解除し、現在も無所属である。このCBのカムバックは日本サッカーファンの誰もが願っているはずだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
